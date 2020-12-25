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〈美股盤後〉平安夜阿里驚魂夜 四大指數集體收紅

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉平安夜阿里驚魂夜 四大指數集體收紅 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉平安夜阿里驚魂夜 四大指數集體收紅 (圖片：AFP)
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週四 (24 日) 英國與歐盟已達歷史性的脫歐貿易協議，平安夜交投清淡，美元走弱，英鎊走強，國債殖利率變化不大，四大指數集體收紅，科技表現最佳，阿里巴巴 ADR 跌幅最大。

美國總統川普計劃否決國會甫通過的 9000 億美元的刺激法案，反對直接發放 600 美元現金，還反對法案中提撥的 350 億美元的清潔能源研發資金。美國眾議院議長佩洛西贊同總統川普提議，發放每人 2000 美元現金，抨擊共和黨持反對意見的行為麻木不仁。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 7,893 萬例，死亡數突破 173 萬例，美國累計確診超過 1849 萬例，累計死亡數超過 32.6 萬。

週四 (24 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 70.04 點，或 0.23%，收 30,199.87 點。
  • 標普 500 指數上漲 14.22 點，或 0.39%，收 3,704.23 點。
  • 那斯達克指數上漲 33.62 點，或 0.26%，收 12,804.73 點。
  • 費城半導體指數上漲 26.71  點，或 0.98%，收 2,750.24 點。
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標普 11 個主要板塊中僅能源股收黑，其他板塊均處於上漲狀態。(圖片：Finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.77%；臉書 (FB-US) 下跌 0.26%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.39%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.78%。

道瓊成分股多收高。Visa (V-US) 上漲 1.66%；波音 (BA-US) 下跌 1.16%；寳鹼 (PG-US) 上漲 1.01%；salesforce (CRM-US) 下跌 0.73%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 0.95%。

費半成分股僅 NVIDIA 和賽靈思收黑。高通 (QCOM-US) 上漲 1.19%；AMD (AMD-US) 上漲 0.29%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.07%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.08%；美光 (MU-US) 上漲 0.93%。

台股 ADR 全面上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.13%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.36%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.10%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.05%。

個股消息

中國監管機構週四 (24 日) 宣布對阿里巴巴展開反壟斷調查後，阿里巴巴 ADR 週四收跌 13.34% 至每股 222 美元，進入熊市，為 7 月 1 日以來的最低收盤價。

華爾街分析

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示，市場不太在意川普對刺激法案的批評，因為否決是不太可能的，即便川普成功否決了這項措施，拜登也將在短短 27 天之內上任，然後就可以簽署該法案。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，至少在年底之前，市場處於自駕模式，有聖誕行情上漲的積極跡象。

Sam Stovall 表示，若明年一月頭五天市場走高，那麼歷史數據顯示，標準普爾 500 指數全年上漲 82%，平均漲幅為 12.5%。State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，我並不強烈認為 1 月的頭幾天能為今年餘下市場設定方向。

鉅亨溫馨提醒：12 月 25 日聖誕節，美股休市一天。

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