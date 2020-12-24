王道銀行公益認同卡平台再添3張生力軍 推影響力存款還可助人

王道銀行 (2897-TW) 自 2018 年起打造公益認同卡平台，透過回饋金方式，王道銀行已捐出新台幣 120 萬元。今 (24) 日在耶誕節前夕，王道銀行再與勵馨基金會、伊甸基金會及天使心家族聯手，推出 3 張認同卡，並同步推出「影響力專案」，讓存戶在存款的時候，可以選擇將他的錢，用專款專用借貸給經濟弱勢的族群，發揮善的影響力。

王道銀行董事長駱怡君表示，過去多年來該行一直以永續經營為目標，努力深耕企業社會責任，成為台灣第一家獲得國際 B 型企業認證的金融業者，因此她一直在思考企業在必須要追求獲利、為股東賺得報酬之餘，如何能在根本的商業模式上做到企業社會責任，而讓企業社會責任不再只是行有餘力的事情，是與商業模式、DNA 綁在一起的事情，也就是 B 型企業所提倡的「用商業的力量做好事」。

因此，王道銀行自 2018 年起打造公益認同卡平台，首先推出關懷流浪動物的「浪浪認同卡」及倡議性別平權的「彩虹認同卡」，2019 年再推出提倡均等教育機會的「均一教育認同卡」及支持憨兒發展的「喜憨兒認同卡」；而今天，王道銀行持續擴展認同卡平台，推出關懷受暴婦幼的「勵馨認同卡」、幫助身心障礙者及長者的「伊甸認同卡」以及支持愛奇兒照顧者的「天使心家族認同卡」。

王道銀行表示，消費者持任一公益認同卡刷卡消費，除了可享 2021 年底前國內外不限通路且無上限的 0.8% 的現金回饋之外，王道銀行還將提撥每筆消費金額 0.2% 的回饋金，捐贈予該卡所屬的公益團體，讓消費者透過日常刷卡就能即時行善，幫助公益團體獲得長期穩定的資金。2018 年 5 月至今，認同卡累計刷卡金額達 6 億元，捐出金額達 120 萬元。

此外，王道銀行也推出「影響力存款」專案，提供一年期年利率 0.83% 的專案定儲，該專案定儲資金將專款專用，主要是王道銀行有感於社會上有許多經濟弱勢群體面臨生活緊急狀況時，一時難以拿出一大筆費用支應，反而使生活困境愈來愈苦，為協助他們渡過難關，王道銀行推出「影響力存款」專案，此專案的存款僅作為經濟弱勢群體申請貸款之用，讓存款用途大大不同。