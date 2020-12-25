〈貴金屬盤後〉黃金平安夜小漲 但本週仍創1個月來首次收低

週四 (24 日) 交易，平安夜黃金期貨價格小幅收高，但仍創約 1 個月以來首週收低。

貴金屬交易者一直關注週一美國國會通過的新冠疫情紓困方案進程，但目前川普總統尚未簽署該方案。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「本週因假期而縮短交易時間，在最後一個交易日，市場仍處於暫定狀態。」

「川普總統週三意外否決了一項龐大的美國國防支出法案，也擱置本週稍早國會已經通過的財政刺激方案。」

黃金多頭對剛通過的紓困方案寄予厚望，預期政府將提高支出以提振經濟，進而增加黃金的避險需求，推漲金價。然而，在川普嫌每人派發現金 600 美元太少，要求國會上調金額後，眾議院民主黨人試圖在週四 (24 日) 的形式會議 (pro forma session) 上通過新提案，將每人發放金額提高至 2000 美元，以落實川普建議，但仍遭共和黨人否決，兩黨溝通未果。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 5.10 美元或近 0.3%，收每盎司 1883.20 美元。

3 月白銀期貨價格下跌 1.3 美分或 0.05%，收每盎司 25.908 美元。

FactSet 數據顯示，根據交易最活絡的契約，本週黃金期貨價格下滑 0.3%，中止了前面連續 3 週的漲勢，而白銀收低 0.3%。

貴金屬市場週四較往常提早一小時休市，週五也將因聖誕節而持續休市。

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