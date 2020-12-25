今年禮品卡銷量增加19% 明年美國零售銷售可望提升

前沃爾瑪美國前總裁兼執行長 Bill Simon 週四 (24 日) 表示，今年購物假期消費者花更多錢購買禮品卡，可望提高明年的零售銷售。

支付服務公司 Blackhawk Network 調查發現，今年假期消費者預期平均花費約 313 美元購買禮品卡，較去年同期增加 19%。此外，52％受訪者表示，今年可能比往年購買的禮物卡數量更多。

Simon 受訪時提到，禮物卡銷售額增加，最初可能對零售商有負面衝擊，讓已經遭新冠疫情重挫的零售業更虛弱。

「禮物卡太虛了，因為在顧客購卡時還無法認列該筆銷售，而要等那張卡真的來換東西時才能認列那筆銷售。因此，當你試著要衡量假期銷售狀況時，即使該購物卡完成銷售，資產負債表上掛的項目是負債而非營收。」

然而，Simon 認為，購買購物卡對明年可能更加有利，其中一個理由是，一般人持卡購物，消費額通常大於該卡面額，「大致上，消費金額會高於禮品卡面額 20% 至 30%。」

第二個原因是，「約有 3% 到 5% 的比例出現卡片破損，也就是不會到店兌換，「結果讓零售業者平白賺了一小筆，但這需要時間才能運轉週期。」

他指出，零售業者明年何時能看到今年禮品卡購買潮帶來的好處，這點還不一定，因為疫情仍充滿不確定性，但他認為，明年第一季零售商銷售鐵定會較往常強勁。

「如果大眾仍不願意出門，他們可能拖到第二季才會兌換其禮品卡，且一整年可能會慢慢回店兌換，「從禮品卡買氣增加的情形來看，這點似乎很有可能。」

Bill Simon 於 2010 年至 2014 年擔任沃爾瑪 (WMT-US) 總裁兼執行長。