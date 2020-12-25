脫歐貿易協議達陣英國疫情仍未平 長期傷疤需數年才能修復

英國與歐盟週四 (24 日) 宣布達成脫歐貿易協議，近四年半以來市場可以放下無協議脫歐的擔憂，但考量到疫情衝擊，英國金融市場可能還需要數年時間才能痊癒。

自 2016 年 6 月以來，「無協議脫歐」風險一直干擾著英國的成長和投資願景，當時英國公投決定與其最大金融服務客戶歐盟斷絕關係，雙邊貿易額一年達 1 兆美元，脫歐問題纏身讓英國股市淪為所有主要市場中表現最差的一個。

脫歐貿易協議敲定無疑是市場的一劑強心針，分析師敦促客戶搶購被低估的英國股票，投資人大受激勵買進英鎊，英鎊兌美元週四突破 1.36 美元，逼近兩年半來高點。

但希望能英國就此趕上其他市場漲勢的投資人，可能會大失所望，因為根據新貿易協議，英國脫離歐盟的程度更甚 2016 年，代表英國資產低估狀況還會延續一陣子。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示：「英國正式脫歐確實代表英國可能會失去一些光彩，儘管這消息可能會給英國市場帶來一些吸引力，但它並不能修復英國脫歐和新冠肺炎造成的長期疤痕。」

Shah 補充說，當一個國家被排除在全球最大的單一市場外，將會使英國工作、民眾和資本流動緩慢消失。

自 2016 年宣布脫歐以來，英國股市表現不甚理想， 3 月 COVID-19 疫情爆發後，其他國家股市紛紛創新高，英國經濟復甦卻仍落後。目前英鎊仍比長期公允價值低約 20%，市場很少有人期望能在近期內完全恢復。

全球主要經濟體指數走勢 (圖: Reuters)

外國投資者近四年來不斷拋售英國資產，eVestment 數據顯示，2016 年到 2020 年第三季期間幾乎每一季，歐美大型投資人在英國資金部位大多處於淨流出的狀態。

瑞銀 (UBS) 英國資訊長 Caroline Simmons 表示，英國市場規模佔全球指數比率已從 2016 脫歐公投前的 10% 下滑至 4%，但由於其他市場普遍昂貴，英國股市反而有上漲潛力。目前英國股市被低估 30%，全球市場大致被低估 10% 。

不過，Simmons 也表示，英國股市被低估的狀況將因貿易協議達陣而好轉，但她不期望英國經濟能夠自貿易協議中完全恢復，因為英國脫歐對英國 GDP 累積下來的影響仍相當可觀。

脫歐與新冠肺炎夾擊

今年英國經濟除了面臨英國脫歐不確定性外，更因新冠肺炎受到更大的破壞，2020 年第二季英國出現 300 年來最嚴重的衰退，迫使英國政府為救經濟而將債務規模拉高至和平時期以來最高紀錄。

英國官方數據顯示，2018 年流入英國的外國直接投資 (FDI) 淨值下滑至 493 億英鎊，只有 2016 年的 25%，據安永會計師事務所估計，今年再加上疫情，英國 FDI 將比去年減少 30% 至 45%。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 跨資產策略負責人 Andrew Sheets 認為，有協議脫歐確實能提高平均資產價格，但這並不能解決潛在的經濟挑戰，英國正面臨著大部分經濟與服務的負面衝擊。