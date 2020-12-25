〈台股盤前〉外資聖誕節放假去 估高檔量縮震盪整理

台股昨 (24) 日收在 14280 點、上漲 57 點，但台指期則是大漲 128 點，以 14242 點作收。時序進入耶誕和新年假期，外資將放假使交易逐日量縮，台股封關倒數 5 個交易日，下周四 31 日將畫下今年大漲逾 2000 點的完美句點，預期短線將高檔量縮震盪整理。

外資買超 32 億元，投信小幅賣超 6.2 億元、自營商買超 6.8 億元，三大法人小幅買超 32.5 億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2241 口至 2585 口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 2300 口至 4499 口。外資雖然自 12 月 9 日期貨未平倉翻空，以淨空單避險，但是淨空單並非一直擴大，且在台股現貨也有持續維持買超步調，顯示外資仍是中性偏多。

中央銀行昨日盤中鬆手，讓新台幣匯率盤中最高價升抵 28.111 元，刷新 23 年半新高紀錄，最多升值 4.44 角，尾盤央行進場調節並未再打到貶值，終場新台幣升值 2.2 分，收在 28.533 元，終結連八貶。

美股四大指數平安夜交投冷清，因假期而提前收市，終場全數收小漲，美股收漲、新台幣資情行情持續，都可望為台股注入強心針。

今天觀盤重點，過往農曆年期間是面板業歲修、保養的時間，但是今年大不同，因為面板供給缺口仍大，面板雙虎友達、群創明年農曆年生產線不休假，將全力趕工出貨；已連續上漲的面板股是否持續表態備受矚目。

鴻海昨日公告，子公司准時達國際供應鏈管理，斥資人民幣 1.16 億元 (約新台幣 5 億元) 取得上海托普旺物流股權。此外，准時達國際供應鏈管理也以不超過 6357 萬美元 (約新台幣 17.9 億元) 增資轉投資 JUSDA INTERNATIONAL LIMITED，合計 22.9 億元，強化物流產業布局。

整體來說，台股昨日站回 5 日線約 14263 點之上，不過日 KD 技術指標有向下開口收斂的跡象，加上外資進入休假高峰，預期短線將呈現區間震盪，但是愈接近月底，有投信、集團、壽險大戶等作帳行情，台新投顧統計近 10 年，新曆年封關前五日有九年收漲，因此行情欲小不易。