【Wen姐筆記】台股耶誕紅？融資券火力全開 3度射門14400？

平安夜台股趁外資放假，內資快馬加鞭搶回短多控盤權，加權指數以 14280.26 點作收，成交值微增至 22411 億元。台股昨日在技術面部分，最重要的是短多搶回控盤權，不過除內資之外，融資融券火力也全開，雙雙以 1823 億元、115.8 萬張，再創波段新高! 台股今天有第 3 度挑戰 14400 點的機會? 關鍵點位為 14256、14333、14385 點。

多方要再闖 14400 點大關，首要之務 14256 點必須守穩，14300 點兩端哨站為 4282 與 14311 點，闖過 14333 點進入 14400 點射門區，射門前還有一個觀測站 14366 點，14400 點兩端哨站 14385 與 14423 點，如能站穩則多頭將有機會挑戰 14500 點。期間的觀測站包括 14453 點，14500 點兩端哨站為 14488 與 14520 點。但如 14256 點未能站穩，須提防短多掉球，恐回測 14200 點與 14155 點，14200 點兩端哨站為 14176 與 14216 點，如再棄守則本波闖關 14400 點又將無功而返。如再棄守 14155 點，需提防空方勢力增強，需提防回測 14100 點與 14049 點。14100 點兩端哨站為 14080 與與 14122 點，不宜棄守，否則 14000 點城池能否守住將面臨考驗。

外資正式放假，推估台股成交量能將萎縮，不過今年的「聖誕紅」行情，內資與散戶參與度大增! 融資券再創波段新高，也意味個股行情搶搶滾，尤其是當沖熱門股，投資人仍須提防震盪波動幅度擴大!

而今日台股能否射門 14400 點得分? 電子族群扮演重要關鍵射門腳色，尤其是台積電聯電等半導體上游，如能搭配內資最愛的 IC 設計與被動元件、矽晶圓等零組件次族群，加上各集團股扮演伏兵，台股多方仍有相當不錯的射門機會! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)