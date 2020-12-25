內資當家青睞航運股、鴻家軍 台股漲51點收14331點 周線連8紅

美股耶誕假期提早休市，外資法人休假去，內資今 (25) 日接棒撐起台股一片天，早盤強漲逾百點，航運股及鴻家軍成為盤面人氣指標，不過，追價力道有限，終場漲勢收斂，上漲 51.14 點，收在 14331.42 點，成交值 2127.6 億元，周線寫下連八紅紀錄，累計本周上漲 81.46 點。

觀察權值股表現，權王台積電交投略顯清淡，盤中一路在平盤附近整理，終場小漲收 511 元；鴻海接棒扮主攻部隊，股價漲 2.4%，一度站上 92 元，創近 1 年新高；台達電、聯電、廣達、瑞昱等電子股同步在盤面上表現。

鴻海發動集團股作帳行情，鴻家軍買氣熱絡，其中，正達亮燈漲停，乙盛 - KY 大漲逾 9%，廣宇、天鈺、陽程、建漢和鴻準等多檔上攻力道都相當強勁。

貨櫃雙雄今天爆量大漲，陽明自結 11 月大賺，逼近第三季單季稅後純益，激勵股價亮燈漲停，鎖在 23.1 元；長榮集團也宣布將斥資逾 92 億元，推動今年第三次造櫃計畫及擴充碼頭設備，帶動股價一度大漲逾 9%，衝上 34 元，創逾 13 年來新高；萬海同步勁揚逾半根停板。

法人表示，時序進入耶誕與新年假期，外資法人交易量逐日縮減，觀望氣氛轉濃，預期台股延續量縮整理震盪格局，展望後市，在資金行情推波助瀾下，仍有機會挑戰前波歷史高點 14427 點。