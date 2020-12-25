〈每日外資外匯觀點〉只聞空頭響 反而形成美元「陷阱」

英國和歐盟終於在平安夜達成脫歐貿易協議，避免了可帶來災難性後果的無協議局面，英鎊兌美元再受提振，周四一度衝高到 1.3619，美元指數則小跌在 90.3 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

加拿大外匯銀行外匯策略主管 Erik Bregar 表示，英鎊先前上漲受惠於市場對英國不致無協議脫歐的預期，但現在利多實現，則是賣出英鎊進行獲利了結的時刻，因為目前為止並沒有任何新的意外利多消息宣布。

Nordea 全球外匯和利率策略師 Andreas Steno Larsen 認為，目前所知的英國和歐盟貿易協議只是避免出現懸崖邊緣的局面，並防止商品在邊境排隊等候，但不是一項包括服務在內的基礎廣泛的貿易協定，這對英國來說是不錯的情況，但最好也就是這樣，這也是英鎊沒有真正慶祝該協議的原因。

國際貨幣基金組織 (IMF) 的數據顯示，第三季美元在外匯儲備中所占比重從第二季的 61.2% 降至 60.4%，連降兩季。儘管美元仍是全球央行持有的最大貨幣，但在美國的地緣政治力量開始減弱、債務負擔沈重及替代貨幣出現下，引發部分分析師對美元儲備地位走弱的質疑。

Rosenberg Research 首席經濟學家兼策略師 David Rosenberg 表示，美元總有一天會失去其地位，就像之前的所有全球儲備貨幣一樣，但在我們這一代發生的機率極低。美元今年以來下跌 6.4%，為 2017 年以來表示最差的一年，目前處於周期性熊市，而非崩潰的懸崖。

目前市場對美元未來走空的聲音此起彼落，但 XM 卻認為這些看空的預期可能形成「陷阱」，因為大部分的預期已被消化，美元的命運取決於未來美國的經濟成長情況，槓杆基金的部位正處於非常看跌的水平，成為一種擁擠的交易，意味着任何避險事件或任何對美元利多的消息都可能引發大規模的軋空，引發強勁反彈。

XM 表示，儘管歐元兌美元目前可能繼續在這種樂觀情緒下狂飆，但可能難以大幅突破 1.25-1.26 美元，而且美國經濟似乎比歐元區強得多。展望 2021 年，在全球利率接近於零的情況下，利率差異不那麼顯著，相對經濟表現變得更加重要，誰能成長地更快，誰就可能是最後的贏家。