〈2021美股展望〉疫苗問世後明年展望佳 華爾街點名6檔飯店、郵輪、博奕潛力股

2020 年郵輪、酒店、博弈等觀光旅行類股今年因疫情衝擊股價表現慘淡，所幸，隨著 11 月疫苗利多消息傳出，這些疫情受災股終於能擺脫整年的頹勢，華爾街也自其中點出 6 檔具成長潛力的股票。

溫德姆酒店集團執行長 Geoffrey Ballotti 表示 ：「我們相信旅遊潮回歸正常，人們希望離開家旅行，他們希望看到一切恢復正常。」

Jefferies 旅遊與博弈產業分析師 David Katz 說：「整體而言，我們思考順序首要是旅遊與商務，再來是自駕與航空旅行，再來是戶外與室內活動。」Katz 預計 2021 年中到 2022 年初，旅遊和商務旅客將釋放出大量原先受壓抑的需求。

Tripbam Analytics 執行長 Steve Reynolds 預估明年第二季的商務需求「將大幅成長」，回升至 2019 年時的 4 成，直到年底將進一步上升至 6 成，此時國際商務需求也將開始回溫，而 2022 年將達到 8 成。

華爾街點名 6 檔潛力股如下：

華爾街點出６檔潛力股股價變化與預估 EBITDA(圖: 鉅亨網製表)

飯店客房收入正在回溫

Truist Securities 郵輪與酒店分析師 Patrick Scholes 則表示目前飯店業的獲利狀況正在回溫，每間可供租出客房產生的平均實際營業收入 (Revpar) 數據顯示，截至 12 月 12 日當週，每間客房平均收入相較於去年下滑 57%，較 3 月期間的 83% 跌幅有所改善。

美國每間可供租出客房產生的平均實際營業收入 (圖: Barron's)

Raymond James 房地產研究主管 Bill Crow 也表示，若未來疫苗確實有效且大範圍接種，經濟持續復甦下，酒店業有望走出疫情陰霾，預計未來幾年酒店供給成長將放緩，且直到 2024 至 2025 年前都有持續成長的機會。

Gordon Haskett Research Advisors 飯店業分析師 Robert Mollins 認為溫德姆酒店集團 (WH-US)「具有獨特的優勢」，可以抓住自駕旅遊以及藍領階級的短期住宿的需求，其中包括電信、第一線人員、基礎設施等不能居家辦公的勞工。

摩根大通分析師 Brandt Montour 則點名萬豪集團旗下分時渡假的 Marriott Vacations Worldwide(VAC-US) ，該公司擁有旅館分布廣泛與加強高端消費者忠誠度計畫等優勢，考慮到未來自駕旅行旅客需求旺以及夏威夷重啟 (夏威夷占其營收 2 成)，將有助於後市發展。

摩根大通還看好美國長住飯店 (STAY-US)，其主打一週以上旅行，在疫情期間表現良好，預估長住飯店將在每間客房平均收入持續產生穩定，或優於同業的績效。

郵輪業還需扎馬步

自 3 月中旬疫情爆發以來，美國主要郵輪運業多已經已暫停營運，並將航班延長至明年 2 月或 3 月。郵輪業者表示，近期郵輪預訂成長的趨勢已稍微激勵他們的士氣，然而目前每個月仍要燒掉數億美元，預計至少要到 2022 年才能實現獲利。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師 Chris Woronka 表示：「人們有能力、願意且渴望在疫情平息後來搭乘郵輪，這趨勢是明確的，但相關類股目前已對所有的利多情緒定價完畢。」Woronka 認為，郵輪業的復甦將比原先預期的緩慢許多。

Truist Securities 分析師 Scholes 則看好挪威郵輪 (NCLH-US)，他認為明年北美航線若恢復，將有利於挪威郵輪的營運表現。

另外，挪威郵輪也證實目前未來高級郵輪的預訂上出現強勁的需求。挪威郵輪約有 15% 船隊為高級郵輪，高於皇家加勒比海國際郵輪 (Royal Caribbean International) 與嘉年華郵輪 (Carnival Corp)。

地區性賭場表現亮眼

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Thomas Allen 表示，新冠肺炎造成一些產業出現結構性轉變，但博弈產業並未因疫情出現任何明顯的的結構性阻力。

德意志銀行分析師 Carlo Santarelli 表示，尤其是地區性賭場在疫情中表現最優異，由於許多州於疫情期間實施封鎖，地區性賭場便是唯一的娛樂活動。此外，一些地區性賭場業者也持續投資線上運彩。

Allen 表示，儘管他不認為地區性賭場營收能在 2022 年下半年或 2023 年下半年恢復到疫情前的高峰，但可預期的是地區性賭場復甦速度將比拉斯維加斯的賭場或酒店還要快。

針對博弈產業，Jefferies 分析師 David Katz 認為凱薩娛樂 (CZR-US) 後市看多，由於其具有較佳的顧客忠誠度，且凱薩大型會議等商務營收比重較低，此這部分受疫情影響也較小。此外，該公司目前也正在計畫收購 William Hill 線上博弈公司，切入線上博弈產業，擴大營收組合。

Allen 則看好永利度假村 (WYNN-US) 未來成長。永利在疫情爆發前近 25% 來自拉斯維加斯，明顯衝擊股價，但澳門業務受益於當地疫情控制得當，未受明顯影響，營收基礎仍有支撐。Allen 認為永利主打高端客群預估未來經濟重啟將能搭上順風車。