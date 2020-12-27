2020年台股封關、景氣燈號、12月CCI公布 本周大事預告

台經中心周一 (28 日) 將公布 12 月消費者信心指數 (CCI) 調查、國發會周一也將發布 11 月景氣燈號，市場預期將連四亮綠燈，台股本周也將迎來 2020 年最後 4 個交易日，回顧今年，台股大洗三溫暖，更首度衝上萬四大關，改寫新猷，以下是本周重要大事預告：

12 月消費者信心指數 28 日揭曉

中央大學台灣經濟發展研究中心周一 (28 日) 將公布 12 月消費者信心指數 (CCI) 調查，觀察 11 月 CCI 總數為 72.9 點，月增 1.8 點，為近 7 個月以來高點，6 項調查指標中有 4 項呈現上升。

在 6 項指標中，未來半年投資股票時機上升 5.2 點，其次是未來半年家庭經濟狀況上升 3.95 點，也是自 6 月起逐月上升，來到近 7 個月高點。

國發會 28 日公布 11 月景氣燈號 估連四亮綠燈

國發會周一 (28 日) 公布 11 月景氣對策信號，預期燈號將續亮穩定綠燈，景氣領先、同時指標則持續成長，反應台灣國內經濟回穩趨勢不變，加上外部國際需求持續改善，景氣將續往正向發展。

國發會指出，遠距商機需求延續，加上新興科技應用拓展、國內半導體廠商高階製程優勢下，出口動能可望持穩，內需方面，廠商持續強化資本支出、台商回流、外商加碼投資台灣持續發酵，可望進一步推升國內投資。

2020 年台股衝上萬四寫歷史新高 周四封關

受新冠肺炎疫情影響，全球股市今年大洗三溫暖，台股同樣在疫情衝擊下，3 月回落至 8523.63 點低點，隨後在半導體領軍、電子族群強勢帶動，加上台灣防疫措施得宜，傳產內需族群下半年逐步回溫，指數帶量上攻，首度突破萬四關卡，最高來到 14427.41 點改寫新猷。

即將告別 2020 年，台股本周僅剩 4 個交易日，市場預期，隨熱錢湧入，加上國內半導體需求強勁帶動下，台股將維持高檔震盪格局，隨著量能放大，可望續勢上攻，再度挑戰歷史新高，而統計台股從年初至今，漲幅超過兩成。

航運、生技法說 年底壓軸登場

時序進入年底，本周航運族群、生技族群將壓軸舉辦法說，其中，前 3 季成功虧轉盈的陽明周四 (31 日) 將舉辦法說，隨著缺艙缺櫃熱潮持續、運價居高不下，法人看好，陽明單季獲利可望寫下亮麗紀錄。

另一方面，法人指出，疫苗一旦開始運送至全球各國，空運艙位勢必遭排擠，原本走空運的貨品可能再轉向海運，目前缺櫃潮還見不到底，樂觀看待海運全年可望維持高運價水準。

生技族群今年同樣在疫情帶動下，成為盤上活耀族群，指標股「天國一輝」中的合一、中天將分別在周三 (30 日)、周四 (31 日) 召開法說，市場將聚焦在明年新藥開發進展狀況。