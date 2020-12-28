傳統銀行以數位帳戶當武器 積極建構生態圈迎戰純網銀

純網銀明 (2021) 年即將登場，傳統銀行為了迎戰，紛紛把數位帳戶做為武器，積極建構自家生態圈，例如結合多元理財功能、或是導入點數經濟新玩法、甚至建構跨界生態圈，不僅要拓寬獲客來源，更力求加深與用戶日常生活的連結。

放眼三家純網銀業者，背後大股東包括電信、社群平台龍頭，挾既有龐大用戶經營基礎搶進市場，令金融界線愈趨模糊化，促使傳統銀行加速數位化腳步。

事實上，國內傳統銀行早自 2015 年就嗅到數位化氣息，陸續開辦數位帳戶業務，截至今年 9 月底，共 33 家銀行投入數位帳戶，全台總開戶數達 575.3 萬戶。

面對明年新競爭者純網銀加入戰場，傳統銀行數位帳戶近年積極建構自家生態圈，數位帳戶市占第一的台新銀行數位帳戶 Richart，透過百貨、交通、電信、零售等跨業通路所推出的「Richart Life App」，從支付、點數、優惠一次收攏所有廠商資訊，並提供點數互換功能，擴大點數使用場域，建立生活金融生態圈。Richart 年底新推出「團購狗」功能，協助建立團購清單，團員可輕輕 + 1 跟團加購並付款，團主可輕鬆收款對帳，團購變得更簡單方便。

而開戶數超過 60 萬戶的永豐銀行「大戶 DAWHO」數位帳戶，近年來結合永豐金證券，成為全台首個整合證券下單與證券開戶的數位帳戶，透過「大戶 DAWHO APP」即可執行存股交易，包括台股、美股都可直接從 APP 導連下單。同時，「大戶 DAWHO」信用卡也拓寬現金回饋場域，從「樂、行、食、玩、學」五大領域再延伸到「家」（居家）、「寵」（寵物）。

遠東商銀數位帳戶 Bankee 主打社群金融，打造遠東集團生態圈、社群生態圈、及人資生態圈；不只有全台首創數位社群帳本，幫助客戶管理團體帳務，團員可隨時收款、隨時查看管理支出明細，做好財務控管；同時 Bankee 還打造人資生態圈，協助新員工快速開立薪轉戶，讓繁瑣耗時的人資作業效率得以提升。