比特幣再衝28000美元新高 挖礦概念股營運加溫
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近期在各國推出貨幣寬鬆政策刺激下，市場熱錢湧入虛擬貨幣市場，比特幣價格一度衝破 28000 美元大關，續寫歷史新高紀錄，加上近期顯卡熱賣、供不應求，激勵相關概念股成盤上強勢指標，撼訊 (6150-TW) 攻漲停，麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW) 漲幅也超過半根停板。
根據最新報價，近一日比特幣站上 27000 美元大關，最高來到 28422 美元，再度改寫歷史新高價，而統計比特幣從年初約 7000 美元至今一路飆漲約 2.7 倍。
比特幣去年曾因礦災衝擊，價格一度跌破萬元，連帶板卡廠庫存水位也偏高、拖累營運，但今年隨著比特幣第三次獎勵減半、PayPal(PYPL-US) 等平台宣布允許用戶使用加密貨幣交易、加上疫情帶動加密貨幣避險需求，讓比特幣再次成為資金追捧標的。
不過，今年下半年以來，在宅經濟需求刺激下，顯卡需求強勁，加上挖礦熱潮再起，讓原本「一卡難求」的吃緊狀況更加嚴峻，廠商認為，近期超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 等新品供不應求狀況將延續至明年上半年，並觀望挖礦商機效應動能延續性。
盤面上除撼訊、青雲、麗臺外，台廠中挖礦概念股還包含映泰 (2399-TW)、精英 (2331-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、承啟 (2425-TW) 等。