〈台股盤後〉內資三重作帳鎖定漲價題材股 收14483點改寫天價

外資休假台股不冷清，內資月底、季底及年底的「三重作帳行情」引爆，今 (28) 日航運、造紙等漲價題材股狂飆，電子股中的記憶體、投信最愛的 IC 設計股都表現強勁，加上集團股作帳行情火熱，加權指數大漲 151.65 點，以今日最高點並續改寫歷史高點的 14483.07 點作收，成交量 2503.19 億元。

今天盤面焦點全數聚焦在傳產、電子股中有缺料漲價題材的族群，陽明 11 月創下每股純益高達 0.92 元的佳績，股價持續強攻漲停，達 25.4 元，並帶動長榮、新興、四維航、萬海、志信、榮運、建新國際、中櫃等多檔航運股皆以漲停作收，運輸類股指數漲逾 6%，為盤面多頭指標。

全球大缺櫃、廢紙價格大漲，大陸龍頭紙廠早在 11 月初開始頻頻上調工紙價格，工紙報價墊高的氛圍下，市場傳出永豐餘紙箱喊漲利多，也激勵永豐餘、華紙股價收在漲停板，帶動榮成、寶隆、正隆也都滿面紅。

電子類股方面，記憶體族群的漲價效應也持續發酵，NOR Flash 晶片供不應求，傳出華邦電明年 NOR Flash 產能全數滿載，價格將持續喊漲，華邦電、茂矽、晶豪科都收漲停，旺宏漲逾 8%，南亞科也漲逾 6%。

投信最愛的 IC 設計股也是買盤點火所在，九暘、研通、鈺創、驊訊、普誠、迅杰、康呈都漲停作收，佑華、敦泰、太欣、旺玖等也都強強滾。

至於電子權值股部分，台積電小漲 0.78%、收在 515 元，鴻海收平 91.8 元，大立光則小跌 0.76%、以 3235 元作收。

整體來說，由於關鍵零組件等缺料情況延續，產業需求強勁，上肥下瘦在農曆年前不會改變，缺料漲價題材股近期也是內資作帳鎖碼標的，三重作帳行情火熱，推升加權指數在封關前改寫新天價；且川普簽署美國紓困案發放支票以及失業救濟金等，將帶動美國明年第一季消費及 GDP 上揚，國際股市利空緩解，只剩下疫情變數，投資人要抱股跨年應該無虞。