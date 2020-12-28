英國返台航班3人確診新冠肺炎 機組員檢疫期拉長至7天

疫情指揮中心今 (28) 日公布，國內再添 8 例新冠肺炎境外移入，分別自英國、菲律賓及印尼入境，至於華航 (2610-TW)27 日一架從英國飛台灣的班機，127 人中共有 3 人確診，1 人發燒，另 2 人無症狀。此外，自元旦起，國籍航空公司須強化機組員管制，長程航班或入境他國，返國後就要完成 7 天居家檢疫，且安排採檢陰性後才能進入社區。

英國爆出新冠變種病毒，各國紛紛採取應變措施，指揮官陳時中表示，國內今天再新增 8 例境外移入個案，案 788、案 789 分別為菲律賓籍、印尼籍 20 多歲移工，其他的均為自英國來台。

陳時中指出，我國實施「英國專案」，12 月 23 日零時起，自英國入境及過去 14 日有英國旅遊史者，皆入住集中檢疫所進行檢疫，目前有 1 人陽性 (案 790)，住院隔離治療中，其餘 26 人皆為陰性。

此外，對於外界關注昨天英國返台班機的 127 人 (含機組員 13 人)，指揮中心指出，其中 1 人因發燒後送醫院採檢，於今日確診；4 人因入境時有症狀採檢陰性，另 2 人入境時無症狀，經採檢後確診，其餘檢驗陰性者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

由於長榮航 (2618-TW) 日前發生航空器感染事件，並造成本土零確診破功，指揮中心決議強化國籍航空機組員健康防疫管控措施。根據民航局作業原則，增訂措施包括要求組員出勤報到時填寫聲明書，並在任務簡報時提醒組員做好防護，更嚴訂了飛行中佩戴口罩、飲食、交談、服務後加強手部消毒等規定。

此外，嚴格要求組員外站住宿期間不得外出、禁止接觸當地訪客、每日應記錄及回報健康狀況及在外行動，航空公司也必須建立專責機制，來偵測組員是否外出，例如即時監視系統或保全專責人員。機組員返國後，須居家檢疫 7 天，航空公司也要強化對組員進行關懷的監測作業。

指揮中心強調，機組員居家檢疫期滿並檢測為陰性後才能進入社區，但仍須遵循加強版的自主健康管理 7 天，包括禁止搭乘公共運輸工具、禁止出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士的場所、外出必須佩戴口罩、機組員也要詳實記錄行程及接觸人士等。