〈貴金屬盤後〉紓困案通關 風險市場上漲 美元堅挺 黃金承壓

在經歷連 2 個交易日收高後，週一 (28 日) 交易，黃金期貨價格收低，吐回早盤漲幅，係因投資者認為美元力道變得更堅挺，加上全球股市上漲使黃金承壓。

美國川普總統週末簽署了一項新冠病毒紓困方案後，結束了白宮與國會間的短暫對峙，黃金一度溫和反彈至約莫 6 週最高點。

黃金向來被視為美元貶值和大型政府支出的避險工具，政府為降低新冠疫情損害經濟程度而推出的紓困方案將累積巨額赤字。

這一年黃金一直受益於新冠疫情造成的不穩定性，但在新冠疫苗不斷發展且已成功接種的消息打壓下，一直難以守住關鍵水準 1900 美元。

在紓困法案簽署後，提振了週一風險市場。雖然紓困法案被視為黃金的支撐力，因為政府支出會構成美元壓力，但一些專家認為，該法案產生的黃金支撐力可能已經反映在價格上了，乃至小幅走高的美元終究拉低了金價。

ICE 美元指數大致維持在 90.323。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 2.80 美元或近 0.1%，收每盎司 1880.40 美元。

白銀因具備工業金屬特性，市場預期紓困法案可望改善經濟，因而提振其價格。

3 月白銀期貨價格上漲 63.1 美分或 2.4%，收每盎司 26.539 美元。

本週因應元旦，美國時間週五將休市。

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