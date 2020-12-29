【袁志峰專欄】資金换馬，電訊股看高一線

今天推介 - 中國聯通 (762), 上日收市 $4.61

1) 股市前景

恒指昨日温和下跌，但成交激增，反映資金由科技股換馬至舊經濟板塊包括汽車、航運、內銀及電訊股。筆者認為科技股宜觀望，不宜冒進，靜待監管細則出台。低股值舊經濟股有短線交易機會，具有 5G 概念的電訊股看高一線。

今天推介是中國聯通 (762) — 中國三大電訊營運商之一。今年首 9 個月的收入及盈利分別同比增長 4% 及 10%，較同業優勝。受美國政府禁止機構及個人投資個別中資公司影響，近月股價大幅回落，但筆者認為制裁措施會否長期執行存在不確定性。現價對應市盈率 11.2 倍，市賬率 0.39 倍，股息率 3.6%，估值吸引。近日股價有見底回升跡象，技術走勢良好。維持買入建議，目標價 5.50 元，止損價 4.35 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 98 點後急升，最多升 128 點，隨後輾轉回落，午後曾倒跌 122 點，收報 26314 點，跌 71 點或 0.3%，成交額激增至 1907 億元。港股通南向資金淨買入 84 億元 (當中包括淨買入 68 億元騰訊 (700) 股份)，12 月以來累積淨買入增至約 413 億元。

藍籌股 36 升 15 跌 1 持平。阿里 (9988)、美團 (3690) 及騰訊 (700) 跌 7%-8%，是跌幅最大藍籌。其次是小米 (1810)，盤中創新高後收跌 4%。藥明生物 (2269) 升逾 5%，是表現最佳成份股。其次是吉利汽車 (175)、工商銀行 (1398) 及友邦保險 (1299) 漲逾 4%。中國聯通 (762)、長江基建 (1038) 及安踏體育 (2020) 升逾 3%。

恒生科技指數急跌 4.3%，成份股 7 升 22 跌 1 持平。大型科技股沽壓沉重，京東健康 (6618) 盤中曾急跌逾 16%，收跌 8%。阿里健康 (241) 跌逾 13%，是表現最差成份股。中芯國際 (981)、眾安在線 (6060) 及 FIT HON TENG(6088) 跌逾 4%。聯想 (992) 漲逾 5%，是升幅最大成份股。其次是丘钛科技 (1478) 及微盟 (2013) 皆升逾 2%。

板塊方面，大型科技股、手機、在線醫療、物管、航空及水泥股下跌並跑輸大市。汽車、航運、電池、風電、火電、體育用品、內銀、內險、電訊及石油股上升。長城汽車 (2333)、北京汽車 (1958) 及東風集團 (489) 升 7%-9%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 升逾 10%。天能動力 (819) 及超威動力 (915) 分別升逾 17% 及 9%。龍源電力 (916) 漲逾 5%。華潤電力 (836) 升逾 3%。建行 (939)、農行 (1288) 及交通銀行 (3328) 漲逾 2%。中國 3 大電訊股升 2%-4%。

周一上証指數平開，早段偏軟，曾一度跌 0.4% 才反彈，最多升 0.5%，收報 3397.29 點，基本持平。深証成指升 0.2%，科創 50 指數跌 0.8%。滬深兩市總成交約 8800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 900 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出 4 億元，12 月以來累積淨買入減至 433 億元。

3) 個股訊息

中海油 (883) 公布，已接獲控股股東中國海油集團通知，截至今年 12 月 23 日，中國海油於市場上共收購該公司 2.54 億股普通股，佔已發行股份總數的約 0.57%。收購事項完成後，中國海油持有公司權益，由 64.4% 增至 65.0%。(信報)

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