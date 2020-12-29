卡車界特斯拉！小摩：Nikola大戲明年將落幕 消息轉穩定正面 可加碼

氫燃料電動卡車製造商尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 高潮迭起的劇碼可望在 2021 年落幕。

2020 年尼古拉經歷了大大小小事件，包括與通用汽車 (GM-US) 的合作關係縮減，捲入技術造假風波，爾後又成功擺脫，其創辦人兼執行董事長米爾頓 (Trevor Milton) 涉嫌財務詐欺後立刻掛冠而去。

上週尼古拉宣布停止與 Republic Services (RSG-US) 停止電動垃圾車的開發合作，Republic Services 也取消了 2500 輛卡車訂單。

摩根大通分析師 Paul Coster 表示，隨著尼古拉推出實際可運作的卡車，以及公布其技術可行的證據，尼古拉一場場宛如「卡車界特斯拉」的大戲應該會在 2021 年告終。

尼古拉自 6 月公開上市以來，股價一直處於瘋狂走勢，當時股價達到 52 週高點 93.99 美元，但隨後又重挫至約莫 14 美元的水準。

週一又癲狂般漲逾 19%，今年迄今漲幅約 59%，遠高於 S&P 500 指數約莫 15% 的漲幅。

Coster 週一報告指出，他預期「有關尼古拉的消息將轉向大致正面」，但他也將目標價自 40 美元調降至 35 美元，以反映品牌受損的執行風險。

Coster 認為，尼古拉在年底前已經「大掃除」了，上個月經歷與通用合作取消後，股價下跌了 50%。

Coster 表示，這些合作關係是創辦人米爾頓匆忙建立，且把資源耗用在非策略性計畫。然而，尼古拉股價仍因贏回通用的支持而大幅提振，因為通用計畫入股並協助尼古拉打造電動皮卡車。

本月，尼古拉在其他方面取得進展。尼古拉與公用事業亞利桑那州公共服務加氫站 (Arizona Public Service) 達成協議，為其加油站尋求更低廉的發電氫氣燃料。

此外，Coster 指出，其 2 輛電動半卡車 Tre 正位於亞利桑那州，另外 2 輛預計 1 月交車。明年第一季底之前，尼古拉應該可以有 9 輛卡車進行測試，2021 年下半投入商業使用。

「我們預期尼古拉 1 月會發佈 Tre 正常運作的影片。我們期待該款卡車 2021 年會有穩定消息釋出。」Coster 維持尼古拉股票「加碼」的評級。

「我們預期 2021 年的戲劇性將大大減少。」