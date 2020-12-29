歐盟大使同意 英歐貿易協議元旦起暫時適用

歐盟 (EU) 27 個成員國在 28 日 (週一) 召開了大使級會議，與會人士一致同意自 2021 年 1 月 1 日起，歐盟與英國之間的自由貿易協定 (FTA) 將暫時生效。

根據《彭博社》報導，歐盟輪值主席國德國的發言人費雪 (Sebastian Fischer) 表示，歐盟各個成員國的大使們，在布魯塞爾的會面同意這項協議。預計各國政府會在歐洲中部時間 29 日下午 3 時正式批准協議，英國下議院也將於 30 日表決。

自從「歐盟與英國貿易暨合作協議」(EU-UK Trade and Cooperation Agreemen) 發佈以來，官員已花費了三天時間來分析細項。不過，關於該份厚達 1246 頁的文件，成員國們早在幾週之前就已過目了多數內容。

儘管歐洲議會將於明年 1 月才會表決該協議，不過依據歐盟規定，在那之前可以暫時生效，以免橫跨英吉利海峽 (English Channel) 的貿易中斷。

英國將於三天後脫離歐洲單一市場和關稅同盟，而該協議也將為雙方貿易提供架構，避免了明年元旦可能發生的關稅等問題。

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