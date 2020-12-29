〈台股盤後〉結帳作帳力道拉鋸 創高後壓回健康整理

台股指數今 (29) 日一度漲逾 50 點，衝上 14547 點再寫新高，但隨後因逼近封關日，獲利了結賣壓出籠，盤中翻黑，終場小跌 11.02 點，以 14472.05 點作收，日線終結連 4 紅，成交值放大至 2863.1 億元；法人認為，指數創高後小幅壓回為正常健康整理結構，隨著台幣今日續寫 23 年新高，台股多頭格局無虞。

儘管不少個股漲多拉回，甚至出現開高走低，反映結帳壓力湧現，但仍有達 30 檔漲停作收，顯示資金行情仍熱絡。

權值股漲跌互見，籌碼多集中在中小型股，從細產業來看，化纖族群有中纖漲停、東聯漲逾半根停板，新纖漲 4.5%。

太陽能族群再度轉強，元晶漲近 7%，達能漲 4%，茂迪、太極、聯合再生、國碩和碩禾均漲 2%。

造紙三雄陸續在大陸、越南、台灣三地喊漲，漲價題材吸引資金駐足，士紙續漲逾 6%，華紙漲 3%，永豐餘和榮成漲 1% 之上。

鋼鐵族群同樣搭上漲價題材，持續有資金進場換手操作，推升春雨、佳大和官田鋼漲停，東和鋼鐵和春源漲 3%，中鴻、燁輝、威致和新光鋼漲 2%。

另一方面，投資人高度關注的航運股搭上雲霄飛車，陽明漲停打開後一度壓回平盤，但尾盤再度攻回漲停板，長榮由漲停一度摜至翻黑後收漲 4.3%，不過，萬海呈現一路遭到結帳賣壓襲擊，終場大跌 6.5%。

而各自表現的個股也不少，中電、大毅、通嘉、錩新、順德、怡利電、虹光、九暘、艾笛森、鄉林、志信等漲停，環球晶大漲 8% 衝上 700 元關卡，中光電也漲逾 8%，合勤控、敬鵬、勤凱和東聯漲超過半根停板。

法人樂觀看待，目前台股位處所有均線上，隨著台幣續衝高，加上外資將陸續歸隊、融券張數在歷史高點水位等偏多因素，有望延續軋空行情，仍有高點可期，惟封關和元旦連假前，結帳和觀望氣氛將轉濃。