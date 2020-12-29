〈陸股盤後〉上證指數挫0.54% 失守3400 科技股跌深反彈

陸股今 (29 日) 平開低走，盤中科技股反彈領漲，但近期漲幅較高的順周期、消費類股集體下挫，拖累整體走勢，上證指數下挫失守 3400 關卡。

截至收盤，上證指數跌 0.54% 報 3379.04 點；深成指數跌 0.53%，收 143970.20 點；創業板指數跌 1.05%，收 2813.00 點。兩市成交額 8597 億元人民幣，北上資金淨流入 44.71 億元。

盤面上科技股超跌反彈，5G 概念表現活躍，移為通信、劍橋科技、東方通信、中興通訊等漲停，其他科技類股也有表現，而強勢股紛紛補跌，煤炭、電力、有色、燃氣等板塊大幅下挫。

巨豐投顧指出，目前跨年行情方興未艾，宏觀經濟向好是股市最大的支撐，而流動性和市場情緒則對行情有所制約。

和信投顧表示，近期上證指數表現反覆，後市行情仍存在不確定性。值得注意的是，市場分化非常明顯，主要是靠權重在支撐，因為造成行情有所失真，某種程度上為「虛假繁榮」，一旦出現縮量，不排除指數再次下探的可能。

聯儲證券首席投資顧問鄭虹認為，年底前最後幾個交易日是流動性與風格切換間的博弈，市場一直在風格切換，但無奈進場資金不足，因​​此等明年初資金重新回流，機會將相對更多一些。春節前紅包行情可以期待，但更要注重基本面與技術面形成共振。