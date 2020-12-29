PCB台廠17億元新訂單落袋 大量科技營運成長動能強

PCB 及半導體製程設備廠大量科技 (3167-TW) 受惠台系、陸廠設備投資帶動營運走出谷底，大量科技總經理陳尚書今 (29) 日在法說會報佳音，10 月、11 月新接訂單達 17 億元，在訂單持續湧入下，強勁的營收動能可望延續至 2021 年上半年。

大量科技前三季稅後純益 1.24 億元，每股純益 1.54 元；保守以第四季維持第三季的每股 0.54 元獲利水準計算，2020 年全年每股純益為 2.08 元，加計認列處分楊梅廠利益每股 2.98 元，法人估今年全年每股純益將超越 5 元。

同時，大量科技也已完成以 12.05 億元 100% 收購八德廠毗鄰的元大人造樹脂全部股權，取得 4850 坪大面積工業不動產，有助業務進一步擴張。

大量科技設備應用於 PCB 製程設備包括成型機、鑽孔機等，公司指出，受惠客戶拍板擴廠計畫帶動，加上 5G、車載及 AI 應用需求大增，目前 PCB 產品線在手訂單已看到明年中。

看好半導體發展需求快速成長，大量科技 2018 年納入半導體產業設備團隊，開發生產半導體製程設備，主要產品包括晶圓外觀檢查機及測試編帶機等，並已取得兩岸多家半導體前、後段廠供應商供應代碼，已有營運實績。

2019 年大量科技來自半導體設備營收約 6000 萬元，占營收比重約 3%，今年營收比重可望成長至 5%，預期明年半導體設備相關業務，可望出現爆發性成長，營收比重也將因此擴增至 10% 水準。