個人債務第三度展延 信用卡、貸款緩繳可延長至明年6月底

新冠肺炎疫情有再度肆虐全球跡象，金管會今 (29) 日表示，考量疫情未平息，民眾個人債務還款恐仍有困難，因此已於 12 月 16 日邀集銀行公會及各銀行討論，決議就個人金融產品緩繳得展延期限將再延長至明 (2021) 年 6 月底，此為金管會因應疫情第三度延長展延期限。

金管會表示，今年初受到疫情影響，分別在 2 月 18 日提出個人債務展延三個月、5 月 29 日又宣布延長至今年年底，由於第二次展延期限將屆滿，但是疫情對部分民眾的債務償還能力仍有所影響，故金管會於 12 月中旬再協調銀行延長信用卡及其他個人貸款的債務協處機制，展延受理期間延至明年 6 月底。

金管會表示，可以展延的包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，截至今年 12 月 28 日為止，統計所有國人個人貸款包括房貸、車貸與消費信貸等緩繳狀況，總計已核准 6 萬 1404 戶，總金額為 2541 億元；至於信用卡緩繳方面，亦受理有 3 萬 9686 件。

此次第三度展延，信用卡帳單的應付帳款、及其他個人貸款的本金或利息，均可向銀行申請緩繳 3 至 6 個月，緩繳期間免收違約金及循環或遲延利息。

金管會強調，在協處機制期間，只要民眾向銀行申請緩繳或展延 3 至 6 個月，展延期間的個人信用紀錄不受影響。

金管會表示，民眾如確實受疫情影響且還款有困難者，可在受理期限明年 6 月底前向往來銀行提出申請，倘已經申請過展延的民眾，如仍持續受疫情影響者，亦可在此期限內再向銀行提出申請。金管會重申於疫情期間，希望銀行支持客戶渡過疫情，客戶也要珍惜自己的信用。