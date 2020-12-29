國泰世華銀理專盜領四客戶1732萬元 金管會開罰1200萬元

又有理專 A 客戶錢！金管會今 (29) 日宣佈，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀板橋分行洪姓理專因為挪用客戶款項，涉案 4 年、挪用資金達 1732 萬元，依法對國泰世華銀行開罰 1200 萬元，並停止該行板橋分行受理新客戶辦理保險代理業務及金錢信託業務各一個月。此為金管會今年開罰理專盜領案的第七案，累計已經開罰高達 7200 萬元，超越去年紀錄，創下歷史新高。

金管會表示，因內部稽核清查發現國泰世華銀板橋分行洪姓理專在 2016 年 3 月到 2020 年 3 月期間，擅自將其親友帳號設定為受害客戶的網路銀行約定轉帳帳號，然後利用客戶的信任，將客戶保單解約及基金贖回，再挪用客戶款項匯入親友帳戶，且利用網路銀行轉帳交易備註功能，誤導客戶保單仍正常扣款。洪姓理專並不定期於臨櫃或 ATM 將部分現金回存客戶帳戶，且利用於存摺備註文字，令客戶誤信其仍持有相關保單與基金，且持續獲取配息，受害客戶共有 4 名，涉案資金達 1732 萬元。

金管會表示，基於該行未落實執行相關交易的確認機制等缺失，核有未完善建立內部控制制度或確實執行內部控制制度，違反銀行法第 45 條之 1 第 1 項規定，及有礙銀行健全經營之虞，依銀行法等相關規定核處國泰銀行 1200 萬元，並停止該行板橋分行受理新客戶辦理保險代理業務及金錢信託業務各一個月。

國泰世華銀行表示，此案是該行落實理專例行性調動時主動察覺有異、並啟動調查，且調查後第一時間通報主管機關，並聯繫可能受影響的客戶，妥善保障客戶相關權益。針對涉案者，該行除依法追究，並已積極強化內部控制措施，以期杜絕類似情事再次發生。