比特幣交易太夯！印度考慮徵稅18%

週二 (29 日) 印度政府傳出正考慮一項提案，對比特幣交易開徵 18% 的商品與服務稅 (GST)，預計每年為印度國庫增加約 10 億美元 (約 720 億盧比) 收入。

比特幣近期漲勢凌厲，16 日突破 2 萬美元關卡後一路噴漲，25 日持續衝破新高，上週日 (27 日) 更首度突破 2.8 萬美元重要關卡，全球資金行情簇擁比特幣之際，印度政府傳出考慮對比特幣交易徵稅 18%。

印度財政部下屬的中央經濟情報局 (CEIB) 向中央間接稅暨關務委員會 ( CBIC) 提出了該提案，建議將比特幣歸類為「無形資產」類別，並對所有交易徵收商品與服務稅 (GST)。

據悉，印度的比特幣交易規模每年達 55 億美元。

印度最大的加密貨幣交易所之一 CoinDCX 首席執行長 Sumit Gupta 公開表示，印度政府考慮稅收是對比特幣新型資產類別有了更好理解的訊號，我們希望這會帶來更多積極消息。

Sumit Gupta 稱，關於稅率和結構，我們將拭目以待，但這絕對是一個積極的訊號。

印度加密貨幣交易所 WazirX 的創始人兼首席執行長 Nischal Shetty 稱，稅收方面的明確性，可以為印度機構更多地參與比特幣市場發展鋪平道路。

截稿前，一向波動劇烈的比特幣自 2.7 萬美元關卡回落，暫報 26,618 美元。