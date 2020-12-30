【袁志峰專欄】龍頭科技股調整未完，宜觀望

今天推介 - 中遠海發 (2866), 上日收市 $1.25

1) 股市前景

昨日恒指在科技股領漲下反彈，但筆者認為龍頭科技股調整未完，宜觀望。短線交易而言，汽車及新能源板塊將繼續是市場焦點，可關注股份包括吉利汽車 (175)、東風集團 (489)、信義光能 (968)、信義能源 (3868)、龍源電力 (916) 及金風科技 (2208)。

今天推介是中遠海發 (2866) — 集團主要從事船舶租賃和集裝箱租賃業務，今年首 9 個月，公司收入及盈利分別同比增長 25% 及 30%，每股盈利 0.123 人民幣或 0.14 港元。現價對應市盈率 8.7 倍，市賬率 0.53 倍，股息率 4.0%，估值吸引。假若明年全球經濟復甦及中美貿易摩擦緩和，盈利前景應可改善。維持買入建議，目標價 1.40 元，止損價 1.15 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 176 點，隨後反覆向上，最多升 304 點，收報 26568 點，升 253 點或 1.0%，成交額按日跌 27% 至 1388 億元。港股通南向資金淨買入 73 億元 (當中包括淨買入 50 億元騰訊 (700) 股份)，12 月以來累積淨買入增至約 486 億元。

藍籌股 27 升 23 跌 2 持平。阿里 (9988)、小米 (1810) 及美團 (3690) 升逾 5%，是升幅最大藍籌。石藥集團 (1093) 及舜宇光學 (2382) 分別升逾 4% 及 3%。工商銀行 (1398) 漲 3%。吉利汽車 (175)、中國海外發展 (688) 及藥明生物 (2269) 瀉逾 2%，是表現最差成份股。華潤置地 (1109) 及中國移動 (941) 跌 2%。

恒生科技指數升 2.6%，成份股 26 升 5 跌。大型科技股全線反彈，阿里 (9988)、小米 (1810) 及美團 (3690) 升逾 5%，京東健康 (6618) 漲幅少於 1%。中興通訊 (763) 及猫眼娛樂 (1896) 分別升逾 7% 及 6%，是表現最好成份股。金蝶國際 (268)、比亞迪電子 (285) 及微盟 (2014) 漲逾 4%。新東方在線 (1797) 跌逾 3%，是表現最差成份股。

板塊方面，大型科技股、手機、軟件、中資券商、遊戲及航空股跑赢大市。中信証券 (6030) 及中金公司 (3908) 皆升 2%。心動公司 (2400)、IGG(799) 及中手游 (302) 皆漲逾 2%。中國 3 大航空股升 2%-3%。汽車及光伏股下跌。比亞迪 (1211)、長城汽車 (2333) 及東風集團 (489) 跌 3%-4%。保利協鑫能源 (3800) 及福莱特玻璃 (6865) 分別跌逾 8% 及 5%。

周二上証指數平開，隨後反覆回落，以接近全日最低位收市，收報 3379.04 點，跌 0.5%。深証成指跌 0.5%，科創 50 指數跌 0.1%。滬深兩市總成交約 8600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 200 億元。滬深股通北向資金轉淨買入 45 億元，12 月以來累積淨買入增至 477 億元。

3) 個股訊息

外電報導，阿里巴巴 (9988) 旗下螞蟻集團正計劃把其金融業務劃入一家控股公司，後者可能面臨更像對銀行的那種監管。(信報)

《中國經濟周刊》引述文件報道，美團 (3690) 因在旗下美團 APP、美團點評 APP 等，利用市場支配地位，取消支付寶渠道，使用戶無法通過支付寶付款，涉及反壟斷行為，北京知識產權法院已立案審理。(信報)

福萊特玻璃 (6865) 預期，截至今年 12 月底止，全年盈利介乎 15 億至 16.6 億元人民幣，按年增加 1.09 倍至 1.32 倍。盈利預期增長，主要因於集團主要產品光伏玻璃受益於光伏市場的強勁需求影響，銷售量和銷售價格均出現增長，以及主要原材料和能源價格的下調。(信報)

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