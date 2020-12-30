疫苗、紓困案、拜登上任利多明年經濟展望佳 美預期通膨率直逼2%

隨著英國和歐盟達成脫歐貿易協議、美國推出新一輪紓困案，以及疫苗問世，市場看好明年經濟復甦，彭博社 (Bloomberg) 數據顯示，反映市場對物價預期的美債平衡通膨率直逼 2%，觸及 2018 年 12 月以來最高。

美債平衡通膨率週二 (29 日) 達到 1.98%，週一一度站上 1.992%。

近年來通膨率持續低檔，但聯準會為了大力拉升通膨 8 月公布新政策，允許未來通膨率高於 2%，尋求一段時間內平均通膨率為 2%，以提高市場通膨預期，直到勞動力市場恢復穩定。

New Century Advisors 投資策略師 Com Crocker 表示，通貨再膨脹交易相當活躍，抗通膨債券 (TIPs) 殖利率持續探低，「因為投資人預期疫苗問世後的經濟復甦、大宗商品價格上漲、美元走弱、葉倫擔任美國財政部長，以及未來拜登政府的大規模刺激措施和基礎設施計畫。」

美國 10 年期美債平衡通膨率走勢圖 (圖: Bloomberg)

美債平衡通膨率是同一種年期美國公債與 TIPS 的殖利率利差，當通膨預期上升時，美債殖利率上升，TIPS 殖利率則相對下降，市場視為衡量通膨預期的關鍵指標。

民主黨的拜登 (Joe Biden) 11 月贏得美國總統大選，加上能源、原物料價格反彈，平衡通膨率穩定上升。此外，考量到拜登已任命葉倫為未來財政部部長，一些投資者認為，這表明財政部與聯準會在規劃經濟復甦方面有望加強合作。

聯準會努力推升通貨膨脹並實施零利率政策，已侵蝕美元需求，彭博美元即期指數跌至 2018 年以來最低，而彭博大宗商品指數則攀升至 1 月以來的高點。