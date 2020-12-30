玉山榮獲中華公司治理協會公司治理評量「特優」殊榮

玉山金控 (2884-TW) 今 (30) 日表示，該金控暨子公司玉山銀行、玉山證券於上週五 (12/25) 榮獲中華公司治理協會 CG6012(2019)公司治理制度評量「特優」認證，肯定玉山長期致力提升公司治理制度的決心與成效。

玉山自 2008 年起取得 CG6003 公司治理制度評量認證，並於 2009 年與子公司玉山銀行、玉山證券共同率先通過金融產業進階版認證，其後持續取得 CG6007、CG6009、CG6010 及 CG6011 進階版公司治理制度評量認證。玉山 2017 年更為金融業首家委任中華公司治理協會對董事會績效進行評估，因屆三年，本次公司治理評量認證亦併同董事會績效評估一起執行。

玉山在公司治理、企業社會責任及誠信經營方面積極努力，展望未來，將持續依循金管會發布「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」五大發展主軸精進公司治理，並用心深植公司治理文化在公司制度及工作執行上，針對評量建議事項亦檢視精進，優先列為公司治理加強計畫，積極接軌國際永續發展。

另外，由於理專事件的影響，道瓊永續指數 (DJSI) 主動進行爭議事件分析審查程序，認為玉山對於利害關係人有充足的溝通，以及建立適當的內部控制強化措施，因此將此事件歸類為中等衝擊，並進行分數的調整，調整後玉山於道瓊永續世界指數的銀行業排名為全球第 6 名、亞洲第 3 名、仍為台灣第 1 名。

玉山認為「誠信」是金融從業人員的生命，將持續堅守「一切業務不能凌駕於風險之上、一切服務不能逾越於法規之上」的原則，做好「風險、紀律、流程」，精進法令遵循及內部控制措施，建立有紀律的公司治理及風險管理文化，期望透過在環境、社會及公司治理面向的用心努力，持續朝永續發展邁進。