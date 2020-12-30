益張接單持續暢旺 訂單能見度看到明年4月

商用置物設備大廠益張實業 (8342-TW) 受惠新產品上市效應加持，第四季營收表現將優於第三季的 3.93 億元，同時，公司目前接單也持續暢旺，能見度看至 2021 年 4 月，公司也陸續取得日本、美國及歐盟等大型客戶合作開發機會，且客戶大型合作案有機會在明年陸續出貨。

益張第四季進入出貨旺季，美國客戶醫療照護類產品，及歐盟大客戶商店展示類產品，目前庫存去化狀況良好，陸續恢復出貨動能，產能持續滿載，預期第四季營收將穩定成長，優於第三季及去年同期表現。

益張為滿足客戶出貨需求，持續擴張自動化設備建置、機器手臂自動焊接加工線，及醫療照護領域使用產品產能，並規劃自動倉儲，及產線物流整合系統，希望能縮短客戶等待交貨期，進一步提升營運效益。在鋼鐵原物料方面，益張也備料到明年第二季。

益張今年前三季營收 11.54 億元，毛利率 20.39%，年增 19.74%，稅後純益 9391 萬元，每股純益 2.8 元。11 月合併營收 1.29 億元、年增 2.69％，估 12 月營收將達 1.6 億元水準；累計前 11 月營收 13.99 億元、年增 25.71%。