DRAM報價看漲三成 哪些會掀起大浪？

即使進入封關倒數，資金不怕連假效應持續湧入台股，推升大盤再創新高，指數再漲不到 400 點就會突破「萬五」，萬寶投顧分析師王榮旭指出，如果連假期間國際上無重大利空，外資放完年假歸隊，台股最快下週就有機會見到 15000 點，元月行情也會更加值得期待。

元月行情的主流在哪裡？其實股價會說話。11~12 月專欄中，我多次看好即將進入週期循環的四大漲價族群：面板、DRAM、矽晶圓與被動元件。在 2020 年底股價果真上演大驚奇，12 月以來面板股群創 (3481-TW) 大漲 47%、華邦電 (2344-TW) 勁揚 63%、環球晶 (6488-TW) 飆漲近近 3 成。

此外，被動元件國巨 (2327-TW) 及華新科 (2492-TW) 漲幅約 17%，但我從 50 元以下一路看好的鋁質電容大廠凱美 (2375-TW) 在 11 月大漲 51% 之後，12 月再走高 37% 還欲罷不能。凱美除了了切入車用市場，明年併入旗下的旺詮 是電阻大廠，如今傳來電阻現貨價大漲 10%，凱美 2021 年利多齊發，營收及獲利可望爆炸性成長。

2021 年是低基期股翻身的大好年，矽晶圓明年漲價確立，代表晶圓代工的邏輯晶片與記憶體晶片都有調漲空間。今年來台積電 (2330-TW) 大漲了 56%、聯電 (2303-TW) 飆升 188%、世界先進 (5347-TW) 也有 40% 的漲幅。這三檔晶圓代工廠平均漲幅高達 96%，反觀記憶體大廠在 2020 年除了華邦電 (2344-TW) 漲了 45%，旺宏 (2337-TW) 僅漲 13%、南亞科 (2408-TW) 更只漲約 4%。

記憶體製造廠平均漲幅僅 20%，遠低於晶圓代工，所以若 DRAM 在 2021 年順利漲價三成，記憶體族群將重演 2020 年晶圓代工的大漲模式。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，11 月底 12 月初，華邦電剛從 20 元以下漲起，我在專欄中就看好 NOR Flash 與利基型 DRAM 兩大產品供不應求，並領先漲價。標準型 DRAM 美光桃園廠跳電之後，現貨價也累計漲了近兩成，估計合約價也將在第一季止跌起漲。

南亞科 (2408-TW) 的產量是國內最大，受惠程度高；而威剛 (3260-TW) 擁大量相對低價庫存，明年 EPS 上看 8 元。DRAM 模組廠十銓 (4967-TW) 與南亞科、威剛同樣受惠 DRAM 漲價，但是股本較小股性活潑，明年業績爆發力道更加明顯。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，2021 年除了這四大產業周期循環扮演台股多頭主流，電動車、mini LED 等新產品新技術也是資金卡位的方向。電動車除了凱美，前期專欄看好的佳凌 (4976-TW) 轉型切入車用鏡頭，未來可望打入 Apple car 供應鏈，短短一周就大漲近四成。

此外，順德 (2351-TW) 是車用導線架大廠，受惠車市復甦，部分訂單已經看到 2021 年第二季，未來產品也不排除漲價，特定資金也在這幾天開始卡位。

MOSFET 也傳出全面缺貨，由於今年晶元代工產能吃緊短期無解，加上市場預期 2021 年傳統車市與電動車市將同步復甦，中國對於 MOSFET 的需求大幅增加，中國 MOSFET 廠商已數次調漲售價，2021 年首季未見紓緩，不排除進一步漲價。

二極體廠台半 (5425-TW) 與強茂 (2481-TW) 產品也大量用在車用，最近兩個月大漲約四成，最近也開始蠢蠢欲動，後市值得關注。還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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