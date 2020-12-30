黑松教育基金會辦愛地兒競賽 孩子用設計思考救校樹

黑松教育基金會今 (30) 日舉辦「黑松愛地兒環境提案競賽 - 成果發表活動」，今年更將主題訂為「地球森呼吸，樹與你愛地球的心。」讓老師帶著孩子進行創意發想，培養學生關心環境的素養及自主解決問題的能力。

「黑松愛地兒環境提案競賽 - 成果發表活動」，桃園市政府教育局林威志副局長、桃園市政府教育局體育保健科鄭卉玶科長、黑松教育基金會張斌堂董事長、黑松教育基金會吳財順董事也特別蒞臨，給予孩子支持及肯定。

自 2015 年起，「黑松愛地兒環境提案競賽」已累積 37 所學校參與，共提出 86 個環境改善提案。今年邀請桃園區各國小參與，透過「教師工作坊」，讓老師深入了解「森林保護」相關知識；也透過「設計思考課程」，提供老師創新教學方法，引導學生發想改善環境問題的創意提案。

為了讓孩子有源源不絕的創意能量，進一步跨出校園關心整體環境，基金會今年更特別邀請到長期關注環保議題的「荒野保護協會」，帶領孩子認識及體驗森林的功能，啟發孩子對森林、樹木的關懷。課程也獲得學校老師一致好評，不但幫助孩子啟發對所處環境的愛護與珍惜，更從體驗活動中了解雨水與森林的關係，體會與樹共好的重要性。

「黑松愛地兒環境提案競賽 - 成果發表活動」中，共 10 校 11 組繳交提案報告，由各領域之專家學者進行評選，包括：環境教育專家臺北市立大學徐榮崇教授、臺南市虎山實驗小學林勇成校長、Alpha team 台大創新設計學院學術小組劉建成創新長以及黑松教育基金會代表 - 盧功偉執行長。最後由霄裡國小、潛龍國小、龍山國小、義興國小及高原國小奪得優勝，將各別獲得黑松教育基金會提供的推廣獎金 2 萬元、指導老師獎金一萬元以及學生團體獎金 1 萬元，以示鼓勵。

本屆參賽學校在環境提案各具創意，龍山國小這次以「拯救校樹大作戰」為主題，成立「森林小組」，由學生擔任「森林代言人」，兩個代表班級更於朝會上演出行動劇，帶領大家認識森林的重要；他們也主動寫信給校長，希望確認校樹健康狀況，透過荒野保護協會老師的專業建議，順利讓孩子們完成拯救校樹行動。整個搶救過程更製成影片上傳 YOUTUBE 分享給親友們，希望大家從身邊的樹木開始關心，並落實愛地球行動。

黑松教育基金會董事長張斌堂表示，基金會長期以愛地球理念為主軸，推動環境教育，我們長期在學校推動各項計畫，讓教育結合對土地的關懷與家鄉在地特色的發展，也希望讓我們的孩子能夠在更健康、更快樂的環境中學習與成長。未來基金會將持續於桃園地區，與學校合作一同推廣環境教育，善盡企業所肩負的社會責任。