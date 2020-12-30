台聚集團斥資逾32億元擴大投資港都 佈局石化產業高值化

經濟部投資台灣事務所今 (30) 日通過興普科技、台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW) 等 3 家企業，斥資近 41 億元擴大投資台灣，其中，台聚集團合計將斥資 32 億元，擴大投資港都，力拚台灣石化產業朝高值化發展，累計投資台灣三大方案已吸引 770 家企業，投資約 1 兆 1703 億元。

經濟部表示，台聚集團深耕南台灣高雄地區逾 50 年，旗下台聚、亞聚主要生產石化原料，近年也持續開發特殊規格利基產品，拓展光學材料、生醫檢測、綠能及醫材市場等高附加價值領域。

經濟部進一步指出，台聚集團因應國際情勢、配合高雄都更及「台灣國際商港未來發展及建設計畫」，規劃將斥資逾 32 億元，在高雄港洲際貨櫃二期石化油品中心興建石化儲槽及相關智能設備，帶動傳產供應鏈投入智慧製造、高階石化商品領域。

興普科技則計畫斥資逾 8 億元，在桃園蘆竹區現有廠房增設 22 條智慧化產線，加速數位轉型，以突破疫情造成的時空限制，提高品質與產值，興普也是國內唯一一家少量多樣印刷電路板 (PCB/PCBA/EMS) in house 全製程一條龍製造商，擁有跨領域技術優勢，也是台灣唯二獲得 AS9100 航太認證、唯一打入漢翔 A-TEAM 聯盟的 PCB 廠。