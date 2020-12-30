愛山林首發建案「圓山帝寶」開工 新竹建案明年推出受矚

愛山林 (2540-TW) 北市首發建案劍潭站指標案「圓山帝寶」，今 (30) 日正式動工，公司指出，此一建案熱銷已達 9 成，並由達欣工程 (2535-TW) 負責營造，明年愛山林將推出新竹寶山鄉自建案。

愛山林總經理張境在表示，劍潭站週遭中古屋平均屋齡 10-20 年，平均樓高 12-15 樓左右，實價登錄的行情，約略在 85-105 萬元。「圓山帝寶」則俱備 24 層全棟 SRC 鋼構、耐震 6 級、高樓層景觀的條件，單價約在百萬左右，因此吸引許多在地客換屋或為下一代置產，追求優質居住環境。

台北市「圓山帝寶」建案為愛山林與地主冠揚建設協議合建，歷經 20 年整合而成，並由達欣工程負責營造。

就愛山林的業績趨勢而言，愛山林 2020 年的代銷案量約 1000 億元，估明年也將維持 1000 億元以上水準，包括三重新燕土地的開發案；值得注意的是，愛山林在自建案部分，在新竹寶山鄉有 8.2 萬坪的山坡地建地，已取得雜項執照，預計在取得建照後於明年 6 月分期推出美式別墅及大樓住宅建案。

由於台積電 (2330-TW) 將在新竹寶山設立新廠，布局先進製程，愛山林也看好寶山鄉開發案。