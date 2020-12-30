〈美股盤前要聞〉麥康奈爾延後川普紓困金提案表決 美股期貨微升

參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 罕見挑戰美國總統川普，延遲他要求的現金支票加碼表決，並敦促參議院推翻川普對國防授權法的否決權。美股期貨在週三 (30 日) 微幅走升。

1. 麥康奈爾延後 2000 美元紓困金提案表決

川普週日正式簽署規模 9000 億美元的經濟刺激法案，趕在最後一刻避免聯邦政府關門，不過他仍要求現金支票應自 600 提高至 2000 美元。加碼紓困金的提案週一獲得眾議院批准並送交參議院表決，但共和黨人並不支持擴大支出，讓參院面臨難關。美股期貨在週三溫和走升，道瓊期貨漲 0.30%，標普 500 期貨漲 0.37%，斯達克 100 期貨漲 0.38%。

麥康奈爾週二稍早表示，參議院本週將著手處理這三個優先事項，包括選舉完整性、對大型科技公司的限制，以及含 2000 美元現金支票的紓困案提案。

川普隨即在推特上抨擊麥康奈爾過於「軟弱」和「疲倦」，再次敦促參議院將 600 美元的現金支票紓困提高到 2000 美元，並支持他的國防預算案否決權。

針對川普砲火，麥康奈爾擋下立即審理增加現金支票紓困的提案，並暗示將和討論川普提出的選舉完整性與對大型科技公司的限制一同審理。

參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，在解決新紓困案和國防政策法案之前，參議院不應休會。

2. 牛津疫苗傳捷報！英國核發使用許可

英國政府在週三 (30 日) 宣布，該國針對英國大型藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-UK) 與英國牛津大學 (Oxford University) 所共同研發的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗，核發了使用許可。

這是牛津疫苗在全世界取得使用許可的首例，英國預計在 2021 年 1 月 4 日起，使用該疫苗來展開接種。

英國政府計畫從最容易受到新冠病毒影響的族群來展開接種，該國已向阿斯特捷利康購買了 1 億次的分量。

由於牛津疫苗可使用一般冰箱來存放，因此在發展中國家的普及也廣受期待。此外，印度也預計在近期內核發使用許可。

3. 因應川普擴大禁令 富時羅素擬剔除更多中企

美國財政部週一宣佈擴大中企投資禁令，將中國軍方背景企業的子公司納入適用範圍。全球指數公司富時羅素 (FTSE Russell) 週三 (30 日) 表示，後續可能將更多中資企業自指數中剔除。

自從川普 11 月簽署行政命令，禁止美國人投資具中國軍方背景的企業後，富時羅素、MSCI 和標普道瓊指數 (S&P Dow Jones Indices) 等公司紛紛將遭列入黑名單的中國企業自指數中剔除，以符合規定，然而，政府內部在黑名單企業子公司及相關企業是否納入的問題上仍意見分歧。

對此，美國財政部週一 (28 日) 發布指導意見澄清，川普在 11 月發布的行政命令適用於中國軍方控制或擁有企業的指數股票型基金 (ETF)，以及這些中國企業的子公司。

因應行政命令，富時羅素至今已將 9 家中企自指數中剔除，並於週一發布聲明表示，正在研究美國財政部的規定，評估移除更多中資企業的可能性。

4. 英國新冠變種病毒來勢洶洶 美國出現首例確診

英國新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，南韓、香港、新加坡、法國等國家相繼發現首例英國變種新冠病毒確診病患後，美國週二 (29 日) 確認了首起本土感染英國變種新冠病毒的案例。

英國疫情因新型冠狀病毒變種病毒株「失控」、野火燎原，美國科羅拉多州週二證實首起本土感染英國變種新冠病毒的案例。

該案例為科羅拉多州的一名 20 多歲的男性，目前在艾伯特郡 (Elbert County) 隔離治療當中，近期沒有英國旅行史。

科羅拉多州長 Jared Polis 說：「關於這種 (英國) 新冠變種，我們還有很多不知道的地方，但英國科學家警告世界，它的傳染性明顯更強。科羅拉多州人的健康和安全是我們的首要任務，我們將密切監測此案例，以及所有新冠指標。」

5. 歐盟正式簽署脫歐貿易協議

歐盟週三 (30 日) 正式簽署與英國的脫歐貿易協議，接下來協議文本將送往英國，由首相強生簽署，英國議會將在週三就協議展開辯論後表決。

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 和歐盟理事會主席米歇爾 (Charles Michel) 週三出席於比利時布魯塞爾舉行的簡短儀式，共同簽署與英國間的《貿易與合作協議》(Trade and Cooperation Agreement)。

米歇爾表示，今日簽署協議是經過數月激烈談判而生的結果，歐盟在談判過程中表現出前所未有的團結。他稱：「這是一項公平、和諧的協議，將充分保護歐盟的基本利益，並為公民和企業創造穩定和可預期性。」

待強生簽署後，英國議會定於週三就貿易協議展開辯論並投票表決，預計辯論過程將持續數小時。根據英國法律，除非上下議院均通過法案，否則不能成為法律。