Podcast競爭白熱化！亞馬遜收購新創Wondery 和Spotify較勁

亞馬遜 (AMZN-US) 周三證實收購播客 (Podcast) 新創業者 Wondery，為旗下 Amazon Music 服務強化音樂以外的內容，和 Spotify(SPOT-US) 在蓬勃發展的有聲市場搶占版圖。

Wondery 是播客市場僅存的大型獨立平台，每月固定收聽用戶達 2000 萬，除了引起亞馬遜的興趣，據悉蘋果 (AAPL-US)、Sony(SNE-US) 也都曾討論是否展開收購。

亞馬遜並未透露收購價碼，但根據近來彭博和華爾街日報等媒體的報導，Wondery 最新一輪募資由亞馬遜領投，估值至少 3 億美元，而且該公司正在尋求出售，希望成交價碼介於 3 億至 4 億美元。

亞馬遜雖然 9 月才推出播客服務，但很早就開始販售網路有聲書。Spotify 則已在播客市場耕耘一段時間，不惜砸重金投資，希望成為聲音內容界的 Netflix；但據了解，Spotify 決定不出價競購 Wondery。

併購交易在播客市場蔚為風潮。Spotify 上個月以 2.35 億美元買下播客主持和廣告平台 Megaphone，今年稍早還收購播客新創 Ringer，並與知名播客主持人 Joe Rogan 簽下 1 億美元天價合約。

蘋果今年稍早併購 Scout FM，後者 app 可供用戶自行打造播客電台，SiriusXM 則買下 Stitcher，iHeartMedia(IHRT-US) 收購 Voxnest。

Wondery 由美國電視界主管 Hernan Lopez 在 2016 年創立，擁有真實犯罪案件改編的「Dirty John」、「Doctor Death」等人氣節目，今年營收可望超過 4000 萬美元。

據悉亞馬遜完成收購後，Lopez 將卸下 Wondery 執行長職務並離開公司，由營運長 Jen Sargent 接手管理。亞馬遜並未透露何時完成交易。