「孤狼」現身！農夫山泉鍾睒睒以778億美元身價成亞洲首富

彭博報導，曾從事媒體業、蘑菇種植以及醫療保健的農夫山泉董事長鍾睒睒，已默默地擠下印度信實集團董事長安巴尼 (Mukesh Ambani) 、以及阿里巴巴創辦人馬雲等中國科技巨頭，成為亞洲首富。

根據彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index) 數據顯示，農夫山泉今年 9 月上市後，鍾睒睒資產淨值猛增 709 億美元，達到 778 億美元，使他成為全球第 11 大富翁。

亞洲前五大富豪 (圖: Bloomberg)

鍾睒睒堪稱史上最快累積財富的富翁之一。直到今年之前，鍾睒睒在中國以外鮮為人知，現年 66 歲的他未參與政治，他的商業利益也沒有像地產大亨糾葛，被賦予「孤狼」的稱號。

鍾睒睒 4 月將他持股的北京萬泰生物首次公開上市 (IPO)，瓶裝水事業農夫山泉也於 9 月加入 IPO 行列，馬上躍居香港證交所最火熱的新上市股。自 IPO 以來，農夫山泉股價已上漲 155%，萬泰生物股價更飆漲 2000% 以上。

花旗分析師本週發布報告表示，農夫山泉已經坐穩包裝水市場壟斷地位，並擁有充足的現金流，帶動股價創新高。此外，北京萬泰生物是鍾睒睒旗下開發新冠肺炎疫苗的生技公司，也理所當然成為今年股市中的寵兒。

另一方面，近期中國政府開始對科技業進行反托辣斯調查，也讓鍾睒睒在富豪榜排行榜的排名上升。阿里巴巴創辦人馬雲自遭受中國政府調查後，身價降至 512 億美元，相較於 10 月的 617 億美元大減近 100 億美元。

而今年被擠下來的安巴尼其實表現也不俗，他將傳統工業集團成功轉型為科技和電子商務巨頭，轉型過程進行的併購使他資產激增 183 億美元，達到 769 億美元。

儘管安巴尼曾經是全球第四富豪，但轉型過程也讓他承受許多市場壓力與質疑，導致印度信實集團股價停滯不前。

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