盤前財經大事搶先讀2020年12月31日

今日操盤前瞻

美國上周初領失業金人數

中國 12 月官方製造業 PMI

法說會：中天、士紙、台南

新股掛牌：路迦生醫

2021 年 FOMC 鴿派票委當道 收緊貨幣政策可能性恐再降？

無論新冠疫苗推出對於美國經濟帶來多大影響，美國聯準會 (Fed) 利率決策小組的變動，將使新一年收緊貨幣政策的可能性進一步降低。閱讀全文...

中歐領導人宣布 如期敲定中歐投資協定

歷經 7 年談判後，中國和歐盟終於在週三 (30 日) 正式敲定雙邊投資協定。習近平強調，中歐投資協定展現中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐投資提供更大市場准入。閱讀全文...

金融三業前 11 月稅前獲利 6463 億元 續寫歷史新高

金管會昨 (30) 日公布，銀行、證券、保險 (金融三業) 今 (2020) 年前 11 月稅前盈餘高達 6463.03 億元，不僅較去年同期的 6215.41 億元、成長近 4%，更超越去年全年 6341 億元，續創歷史新高。不過，銀行業因降息衝擊利差，導致獲利衰退，刷新紀錄動能主要靠證券、保險業推升。閱讀全文...

觸控 IC 大缺 匯頂漲價 3 成 敦泰評估跟漲

中國 IC 設計廠匯頂發出漲價通知，觸控 IC GT9 系列明年 1 月起將調漲 3 成，由於驅動晶片廠敦泰 (3545-TW) 與匯頂兩大廠幾乎獨霸中國觸控 IC 市場，法人看好敦泰跟進漲價機率高，對此，敦泰昨 (30) 日回應，市場供給確實吃緊，成本也增加，正在評估是否調漲價格。閱讀全文...

鴻海雲端產品需求旺 斥 8.6 億元設新公司擴產

鴻海 (2317-TW) 昨 (30) 日公告，透過子公司深圳富桂精密斥資人民幣 2 億元 (約新台幣 8.6 億元)，新設立海寧市統合電子，據悉，主要是因應伺服器、網通等雲端產品需求暢旺，現有產能滿載，因此展開擴產計畫。閱讀全文...

大立光明年 1/7 開法說 聚焦新客戶及高階鏡頭導入進度

大立光 (3008-TW) 將於明 (2021) 年 1 月 7 日召開法說會，除將公布 2020 年第四季的獲利數字外，也將釋出明年營運展望，市場關注大立光高階鏡頭獲客戶採用設計，及新客戶引進進度。閱讀全文...

12 月台灣製造業 PMI 為近 4 年來最快擴張 新增訂單指數創新高

中華經濟研究院昨 (30) 日公布 12 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 連 6 個月擴張，且指數續揚 0.1 個百分點至 61.3%，創 2017 年 3 月以來最快擴張速度，其中，新增訂單指標攀升到 69.4%，不僅較上月增加 4.6 個百分點，更創歷來擴張最快表現。閱讀全文...