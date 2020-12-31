【聯邦投信】聯邦綠能私募股權有限合夥成立！

首檔境外資金匯回投資私募股權基金案，看好綠電財，聯邦綠能私募股權有限合夥成立！

金管會在 2017 年 8 月開放投信轉投資可跨足私募股權基金 ( PE Fund）業務後，聯邦投信在 2020 年 9 月正式成立聯邦私募股權股份有限公司，並設立了首檔「聯邦綠能私募股權有限合夥」私募基金。聯邦投信總經理莊雅晴表示，「聯邦綠能私募股權有限合夥」已完成有限合夥的簽訂同時注資完畢，總承諾出資額近新台幣 6 億元，主要投資人為一般機構法人，資金將 100% 投資國內，並鎖定在政府推行的 5+2 創新產業之綠能科技。

莊雅晴表示，自境外資金專法開始實施後，使用間接投資方式將境外資金匯回多是透過創投事業，而「聯邦綠能私募股權有限合夥」為首檔透過私募股權基金將境外資金匯回之案例，因此也受到政府機關的高度關注，此案更是由工業局、金管會、財政部三部會共同審理並通過，成為境外資金透過私募股權基金投資之首案！此案雖金額不大，但希冀能藉此拋磚引玉，吸引更多境外資金透過私募股權基金回流至台灣投資。

莊雅晴指出，近年來太陽能電廠的熱潮持續升溫，除了市議會裝置太陽能板外，也有社區將大樓頂樓出租給太陽能業者，更有業者推出認購太陽能板的募資平台吸引一般大眾進行投資，但太陽能板的建置需要較大規模的土地，才能創造出更好的規模效應，「聯邦綠能私募股權有限合夥」把握先機，且秉持著不在良地建置太陽能電廠的理念，以在不影響環境及可耕農地的情況下生產綠電，希望達到環境與發電共生的目標。

莊雅晴表示，在第一檔私募股權基金成立後，除了持續在 5+2 創新產業耕耘外，未來不排除整合聯邦集團資源以及與海外顧問合作切入其他政策領域，包括不動產、另類投資等，以期在政府與投信間積極地合作下，為台灣的資產池投入更多活水，而聯邦投信也能在拓展新業務的過程中，發展出更貼近投資人理財需求的服務。

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