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美歐貿易戰火再起！美對德、法紅酒加稅 法國恢復徵收數位稅

鉅亨網編譯余曉惠
美歐貿易戰火再起！美對德、法紅酒加稅 法國恢復徵收數位稅 (圖:AFP)
美歐貿易戰火再起！美對德、法紅酒加稅 法國恢復徵收數位稅 (圖:AFP)
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美歐之間對飛機補貼的爭端再起，美國貿易官員周三 (30 日) 宣布，將對某些歐洲國家的產品提高關稅，包括法國和德國的飛機零件以及紅酒。在此同時，華爾街日報 (WSJ) 報導，法國官員表示已經恢復徵收數位服務稅，歐洲其他國家如義大利、英國的數位稅也將在未來幾個月啟動。

美國貿易代表署 (USTR) 發布聲明表示，將對飛機製造零件、特定的無氣泡紅酒以及干邑白蘭地和德、法其他種類的白蘭地提高關稅。USTR 未闡明生效時間點，只說未來會提供更多細節。

美國和歐盟之間涉及美國波音 (BA-US) 和法國空中巴士 (Airbus) 的飛機補貼議題已經糾葛 16 年，USTR 周三表示，歐盟在世界貿易組織 (WTO) 爭端裁決允許下，對美國進行不公平的關稅計算，要求歐盟立即採取補償措施。歐盟則未立即置評。

法國恢復徵收數位稅

歐洲則即將開徵針對美國大型科技公司營收的數位服務稅。法國今年稍早雖然緩徵此稅，不過 WSJ 報導，根據官員說法，法國已經恢復徵稅。此外，義大利、英國、西班牙的數位稅將於未來幾個月開始徵收。

美國則預定 1 月 6 日起，對 13 億美元法國進口化妝品、手提包等商品徵收關稅。華府對英國、義大利、西班牙和印度在內 10 國的類似調查正在進行中，未來也可能開徵類似關稅。

對兩周後就職的美國總統當選人拜登而言，數位稅可能是他先要面對的貿易爭端。民主黨迄今大多支持川普總統在數位稅方面的立場，但拜登團隊迄今不願對此議題發表意見。

一些需要繳納數位稅的公司已經開始想辦法轉嫁費用，舉例來說，亞馬遜為了支付法國、英國和義大利的稅款，向當地商人收取費用。

西班牙的數位服務稅預定 1 月 16 日生效，每季付款一次。奧地利預估，對大型科技公司的數位收入徵稅，將在 2020 年帶來 4000 萬歐元 (4900 萬美元) 稅收。

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