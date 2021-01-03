 1

〈觀察〉掌握疫情歷史機運 提升直接金融成產業升級燃料

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
〈觀察〉掌握疫情歷史機運 提升直接金融成為產業升級燃料。（鉅亨網資料照）
〈觀察〉掌握疫情歷史機運 提升直接金融成為產業升級燃料。（鉅亨網資料照）
Tag
直接金融資本市場台股金融促參創新板戰略板公司債創投新台幣疫情

2020 年面對這場百年不曾見過的嚴峻疫情衝擊，台股全年卻大漲超過 2700 點，創下 2009 年、金融海嘯之後單年最高漲點。但低利環境下，對金融業來說，未來可預期的低利差將是不可逆的趨勢，在政府推動資本市場三年大計之際，誰能掌握高附加價值率的直接金融業務，成為提供產業升級的燃料，將可支撐起金融業新的獲利動能。

從美中貿易戰開始，逐步開啟了生產鏈重組的開端，再加上台商回流，直到 2020 年，新冠疫情大爆發，台灣的防疫成功以及半導體產業發展的傲人成績，使得台灣更吸引國際投資人的關注與興趣，資本市場出現前所未見的榮景。

台股今年雖然頻創新高，但 IPO 明顯放緩，下半年雖有回溫，但長期比重偏低的直接金融業務，仍然可以看出資本市場的潛在問題，健全的市場，需要直接金融穩健成長，才可以提供來自海外流入的資金，有長期停駐在台灣資本市場的獲利誘因。

台灣因為疫情防範得宜，除了疫情爆發初期民生消費急凍以外，可說是全球少數生活相對正常的國家，但許多國家藉此疫情，擴大規模地力推振興方案，大量投資未來，台灣不可不跟進掌握難得的疫情歷史機運，趁資金寬鬆、台股大好，發展產業升級，提升直接金融，就是重中之重的機會。

金融業要扮演的角色就相當重要，尤其新台幣面臨極大的升值壓力，相對地也就是外幣資產承受極大的匯損風險，因此，金融業若能趁 2021 年促參動能續旺，台股將有創新板、戰略新板，國發會將可投資可轉換公司債、財政部也推動百億創投之際，從投資面來協助企業獲得復甦期所需要的擴張資金，或是設計新的投資金融商品，正好可減少資金對海外投資的依賴與風險，也可提升直接金融業務，誰能掌握先機，就能伴隨著彎道超車的機會。

相關新聞