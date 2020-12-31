台股尾盤爆大量封關續寫新高 三大法人聯手買超54.04億元

台股 2020 封關，在台積電續創新天價帶動下，今 (31) 日指數一度衝上 14760 點，改寫歷史新高，但在結帳、作帳兩股力道拉鋸下，大盤走勢震盪，不過，終場前最後一盤爆出近 200 億元大量，以上漲 44 點、14732 點作收，成交值 2573 億元。台股周線、月線、季線、年線全面收紅，累計 2020 年大漲 2735 點。三大法人聯手買超 54.04 億元。

觀察籌碼面，外資昨天大買 267 億元後，今天再買超 49.62 億元；投信轉為買超 3.89 億元；自營商共計買超 0.44 億元，三大法人合計買超 54.04 億元。

台積電 ADR 續創歷史新高，帶動台股現貨同步走揚，終場收在全日最高 530 元，再寫新天價，市值達到 13.76 兆元。聯電 ADR 大漲逾 4%，但今日現貨開高走低，盤中賣壓出籠後，一度跌至 45.9 元，終場收 47.15 元，跌幅逾 2%。其他權值股普遍偏弱，包括大立光、日月光投控、南亞、玉山金及中鋼等，均在盤面下震盪。

聯發科連日走揚後，今日在平盤附近整理，終場收小紅，但資金持續輪動至具題材的 IC 設計股，系微、凱鈺登上漲停，威盛、聚積、通佳、新唐、義隆、鑫創等表現也不俗。不過，敦泰中午 12 點左右，突然出現巨量賣壓，股價瞬間翻黑並暴跌逾 4%，因而觸發盤中冷卻機制。