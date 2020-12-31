【日盛投顧】指數再創新高

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (14,541 點)、10 日線(14,402 點)、月線(14,326 點) 之上，盤中一度跌破平盤，震盪收漲，最終以上漲 44.83 點，漲幅 0.31%，收在 14,732.53 點，成交金額為 2,589.95 億元。三大法人合計買超 54.05 億元，外資買超 49.72 億元、投信買超 3.89 億元、自營商買超 0.44 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，背離走勢，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

(2)、均線：支撐為 10 日線 (約 14,402 點) 附近，壓力為 14,900 點附近。

(3)、技術指標：KD 向上，K 值高於 80，短線偏多，慎防技術性回檔。

3. 櫃買指數跌幅 0.08%，收在 184.1 點。支撐為約 181 點附近，壓力為 188 點附近，KD 向上，K 值高於 50，短線偏多格局。

4. 觀盤重點：指數再次創新高，元旦佳節後，預計呈現偏多格局，關鍵在於月線趨勢揚升，因此不破月線支撐，且可將持股比重維持至六成以上，留意後續量能是否跟上，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

航運、LED、IC 設計、車用等走強

1. 航運：近期運價走揚，加上 2021 年產業供需結構有望調整，相關個股如 2603 長榮、2615 萬海、2609 陽明、2612 中航等營運有望受惠。

2.LED：近期 LED 中低階照明、光耦合器等應用傳出有調漲機會，相關個股如 2393 億光、6168 宏齊、4956 光鋐、2340 光磊等股價受題材激勵。

3.IC 設計：驅動 IC 市況熱、IC 設計產能需求穩定，相關個股如 6533 晶心科、3034 聯詠、2454 聯發科、8016 矽創等後勢營運相對有利。

4. 車用：車市有機會於 2021 年呈現回升，第四季又為傳統旺季，相關個股如 2201 裕隆、2351 順德、4566 時碩工業、9951 皇田、3552 同致等股價揚升。