〈2020封關〉聯發科今年寫三驚奇 市值飆上兆元創新高

聯發科 (2454-TW) 今年營運績效大爆發，除了入列 5G 晶片銷售第一梯隊，更一度擊敗高通 (QCOM-US) 奪下手機晶片市占龍頭，加上其他兩大事業成長強勁，年營收突破百億美元，股價更不斷上漲，今 (31) 日封關日收盤價達 747 元，市值衝 1 兆 1878 億元。

聯發科今年憑藉全價格帶的天璣系列，入列 5G 手機晶片銷售第一梯隊，加上 4G 晶片成本不斷優化以及性能提升，市占率節節攀升，在今年第三季擊敗競爭對手高通，一舉奪下手機晶片市占龍頭，達 31%。

除了手機晶片表現亮眼，聯發科智慧家居、成長型產品也隨著市場成長，包括電源管理晶片、ASIC(客製化晶片) 等，皆挹注今年營收，接連改寫單月、單季營收新高，更帶動今年營收衝破百億美元。

隨著營運績效逐步顯現，聯發科股價也強漲，一度擠下鴻海 (2317-TW)，登上台股權值第二大，從年初的 445 元，強漲至今日的 747 元，大漲 303.5 元或 68.45%，市值衝上 1 兆 1878 億元，激增逾 4800 億元，市值增加金額僅次於護國神山台積電 (2330-TW)。