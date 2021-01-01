〈貴金屬盤後〉黃金白銀以10年來最大漲幅告別2020病毒年

週四 (31 日) 交易，黃金期貨價格收高，本週因假期而縮短交易，黃金在這新冠病毒肆虐、金融市場動搖的一年以小漲結束。

商品市場週五將因元旦而休市一日。

週四美元疲弱，黃金和白銀期貨價格溫和上升，今年大部分時間因為美元走疲而支撐美元計價的大宗商品價格。

FactSet 數據顯示，本週迄今 ICE 美元指數下跌 0.4%，12 月跌幅達 2.1%，2020 年共下跌 6.7%，今年最後一季跌幅達 4.2%。

儘管股市已自新冠疫情引發的大跌中捲土重來，但美元貶值到 2 年半低點，仍有助於提振黃金和白銀價格。

這樣的走勢讓黃金創下 10 年來最強勁的年度收益。

2 月交割的黃金期貨價格小漲 1.70 美元或近 0.1%，收每盎司 1895.10 美元，盤中高點達 1904.90 美元。前一日漲幅為 0.6%。

在一份美國就業報告公布後，商品市場守住漲幅。該報告顯示，聖誕節當週 (12/26 止) 初次請領失業救濟金人數下降 1.9 萬人，達 78.7 萬人。根據 MarketWatch 調查，經濟學家平均預期初次請領失業救濟金人數為 83.5 萬人，上週為 80.3 萬人。與此同時，州持續請領失業救濟人數下降 10.3 萬人，達 522 萬人。

3 月白銀期貨價格下跌 16.1 美分或 0.6%，收每盎司 26.412 美元。前一交易日上漲 1.4%。

黃金本週漲幅約 0.5%、12 月上漲 6.3%，今年迄今漲幅至少 25%，但今年最後 3 個月的漲幅縮減至僅有 0.3%。今年是黃金自 2010 年以後年度漲幅最大的一年，2010 年黃金年度漲幅近 30%。

白銀本週漲逾 2%，12 月上漲 17%，年度漲幅約莫 48%，係因第四季上漲近 13% 的支撐。白銀今年創 2010 年以來最大年度漲幅，當年白銀上漲了近 84%。

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