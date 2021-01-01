晶片外銷旺 南韓12月出口增幅逾一年最大 全年仍萎縮

初步數據顯示，南韓 12 月出口躍增 12.6%，締造 26 個月來最大增幅。雖然全年受到疫情拖累仍下滑 5.4%，但近期晶片出貨復甦幫助減緩降幅。

南韓貿易工業和能源部 (MTIE) 公布，12 月出口年增 12.6% 至 514.1 億美元，增幅遠勝市場預估的 5.6%，且較 11 月的 4.1% 明顯提升。這是 2018 年 11 月以來，出口額首度超過 500 億美元整數關卡，主要受益晶片

南韓全年出口萎縮 5.4%，進口也下滑 7.2%，反映疫情帶來的衝擊。全年貿易順差為 456 億美元，是連續第 12 年呈現順差。

貿工部發布聲明說：「雖然出口下滑，但第 3 季開始出現明顯的復甦跡象。」

南韓出口在春季疫情爆發後一路下滑，9 月一度回升，但 10 月再度因為疫情反撲再度衰減。直到年底最後兩個月，南韓出口隨著海外旺盛的晶片需求而重返成長。

晶片出口強勁成長

南韓全年晶片出口成長 5.6% 至 991 億美元，在歷史上僅次於 2018 年寫下的 1267 億美元歷史紀錄。

包含新冠肺炎 (COVID-19) 檢測工具的生技產品，也交出亮麗的外銷成績，躍居全年前十大出口品項。

根據貿工部 12 月統計，南韓晶片外銷年增 30%，是 2018 年 8 月來最大增幅。同期間的顯示器和行動裝置出口，也分別增加 28% 和 39.8%。

以出口地區分，南韓 12 月對中國出口攀升 3.3%，對美國外銷成長 11.6%，對歐盟出貨勁增 26.4%。