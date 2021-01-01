〈潛力股〉奇力新電感、LTCC需求展望佳 併帛漢挹注長期獲利動能

泛國巨 (2327-TW) 集團電感廠奇力新 (2456-TW) 受惠 5G 手機、伺服器、基地台、物聯網及汽車等，帶動一體成形微型電感、高頻電感，以及 LTCC 用量大增，對併購的帛漢來說，變壓器需求及 ASP 也會有所提升，加上資源整合下，市場擴大、成本優化，成為長期獲利另一動能。

進入 5G 時代，LTCC 在每支智慧手機的用量將提升至 10-15 顆，是 4G 時 3-5 顆的 3 倍；電感平均用量也隨之提升，中階智慧手機由 120 顆增至 180 顆、高階則由 200 顆提升至 250 顆，成長幅度 25-50%，將是奇力新本身未來的主要成長動能。

而奇力新將旗下電阻廠旺詮賣給凱美 (2375-TW)，並取得帛漢持股，預計 2 月完成交割，帛漢主要產品為網通用濾波器、變壓器，專注網路變壓器繞線技術，在 5G 帶動資料中心、家用交換器、電信端需求成長下，帛漢也將因此受惠。

此外，帛漢在車用電子領域也涵蓋電源管理、車聯網、ADAS 先進駕駛輔助系統、BMS 電池管理系統、AVP/AVI 汽車娛樂系統等，預期隨乙太網路產品建構在車聯網等應用上，有助推升變壓器的 ASP 提升。

且奇力新將帛漢在納入旗下後，將可更有效率整合繞線技術的研發資源並擴大生產製造規模，布局更完整的電感產品線、再加上提升繞線製程、自動檢測包裝製程自動化比重，不僅藉以提升帛漢變壓器產品 ASP，生產成本也能獲得改善，提升獲利貢獻。

法人則分析，旺詮一年營收約 40 億元，佔奇力新營收約 20%、獲利則佔到 25%；而帛漢毛利率雖然較佳，但今年營收規模僅約 20 億元，是旺詮的一半，因此將導致奇力新短期營收獲利還是出現缺口。但隨著產品符合趨勢需求，加上資源集中、高客製化有利毛利率提升下，都將挹注長期獲利表現。