全漢訂單滿至3月底 ASP向上推升營收獲利表現

電源廠全漢 (3015-TW) 受惠工業電腦應用持穩，加上醫療、電競等電源去年以來大幅成長，現在也成為常態性需求，整體訂單能見度已達 3 月底，在產能滿載、零組件漲價下，也將支撐 ASP，推升營收獲利走勢。

全漢表示，目前產能滿載，也有較大的空間可以挑單生產，藉此改善產品、訂單組合、進而提升 ASP，因此在一樣的產能下，可以創造較高的產值，從單月約 11-13 億元，可以衝上 15 億元。

另一方面，全漢過往比重較低、需求較穩定的醫療、電競電源，在去年爆發疫情、宅經濟發酵下，雙雙大成長，兩者都屬於高單價、高毛利產品，在營收占比提升下，也貢獻營運表現。

而全漢也看好 5G 白牌設備電源將成接下來另一營運動能，公司指出，隨著系統往開源與標準化演進，市場將出現各式標準品電源需求，白牌設備包括伺服器、閘道器、路由器、儲存器等，都會有大量的標準品電源與微客製電源需求。

針對上游零組件供需吃緊、調漲價格，全漢認為，若漲勢延續，也會跟客戶協調漲價以反應生產成本，不過，全漢也坦言，相較漲價，目前比較擔憂缺料導致供貨不順，這方面也會強化購料機制降低影響。