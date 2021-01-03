〈觀察〉紡織市場大者恆大 中小廠雙管齊下拚翻身

紡織業近年在環保要求趨嚴、品牌供應鏈集中化等因素下，市場持續朝大者恆大發展，中小型廠在本業競爭力下滑，除了活化資產外，另一方面就是發動併購，加速轉型腳步。

服飾品牌商近年為了精實管理，持續將供應鏈集中化，訂單往大廠集中，且在去年疫情爆發前期，品牌商態度謹慎觀望，下給供應鏈訂單急凍，但隨後需求快速反彈，回補庫存力道強勁，使得訂單加速往有能力供貨的大廠加速集中。

另一方面，隨著全球 CSR、ESG 趨勢發展，紡織客戶也開始提高供應鏈生產、環境、勞力，以及當地關係的要求，無形也提高接單門檻，因此許多中小型紡織廠在評估後，並思索轉型下一步。

而由於國內紡織業發展較早，老牌的中小型紡織廠，手上都擁有大量土地資產，在近年國內不動產蓬勃發展下，也順勢成為業者轉型首選，而也有業者藉由投資入股，跨足新事業多角化經營。

以近期幾家推動轉型的紡織廠為例，生產毛巾起家的廣豐 (1416-TW) 近年先是轉向不動產開發、商場經營，但在去年 10 月底，以總金額 46.8 億元，將廣豐新天地購物中心，出售給國泰人壽，再次重新調整轉型步調。

廣豐就在上月底宣布，斥資 0.6 億元取得百商數位科技 51% 股權、另外以 0.4 億元取得星系數位 51% 股權，共投資 1 億元，朝向資訊科技產業的軟體開發業務發展。

三洋紡 (1472-TW) 同樣也在第四季結束桃園廠營運，將訂單外包給同業生產及出貨，同時宣布，以 7.75 億元收購上鋌營造公司，未來也規劃將南部公共工程，此外，三洋紡也在 2018 年收購從事寢具銷售的威爾斯，力拚轉型。