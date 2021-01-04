【群益金鼎證券】群益權證週報-長榮航、華航 股價還會飛嗎?

武漢病毒肆虐，猶如春風吹又生，但是在全球資金的量化寬鬆之下，股市依然熱絡，且疫苗也陸續被研發出來，空運疫苗的訂單會造就航空股價的推升，華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 在輝瑞發表的第一款疫苗後開始起漲，短短一個多月漲幅約 4 成，雖然 12 月 22 日發現本土案例，讓股價尾盤重挫，但是隔日馬上止跌回穩，如果以中長線來看是一個很好的進場點，把時間軸拉長來看，當疫情一旦結束，長期被壓抑的航空股現在就是一個絕佳的佈局時機，可以鎖定長天期、價外 5-10% 的認購權證進行介入。

12 月 28 日一早川普終於簽署了規模 2.3 兆美元的疫情紓困及政府支出法案，讓道瓊指數、那斯達克及 S&P500 相繼創新高，而尖牙股中 APPL 也因為 apple car 題材收盤創歷史新高，台廠有機會成為其供應鏈的鴻海 (2317-TW) 及裕隆 (2201-TW) 也逐漸表態，可以觀察兩檔外資籌碼的動向，等外資小幅獲利了結時、現貨盤整或小幅回檔時再買進認購權證。

從權證市場來觀察，認購權證流通在外張數創下近半年新高，12 月 28 日達到 660 萬張，認售權證仍維持在 150 萬張上下，顯示市場上投資人對後市行情非常樂觀，認為行情上漲的空間足以彌補等待的時間價值，不過再強的多頭行情都會有回檔的時候，建議投資人可以小額進場認售權證來避險。

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