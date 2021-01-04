台股去年IPO家數、金額雙降 三大市場趨勢成形

根據資誠聯合會計師事務所統計，去 (2020) 年台股上市櫃新掛牌家數共 30 家，籌資金額 146.8 億元，家數與金額雙雙較去年衰退，進一步分析去年新掛牌台股主要有三大特色，包括：半導體行情最熱、集團企業持續孵出小金雞，以及主動提供更多 ESG 資訊。

資誠表示，去年新掛牌的 30 家企業中，上半年 10 家、下半年 20 家，其中第三季 IPO 掛牌家數增加 5 家，第四季則增加至 15 家，其中有 10 家集中在 12 月。

資誠聯合會計師事務所審計服務副營運長徐聖忠表示，去年台股上市櫃新掛牌公司以半導體產業居冠，5 家新掛牌的半導體產業，家數占比達 17%；集資金額 43.0 億，占 IPO 總集資額 29%。

徐聖忠指出，受惠於美國與中國在半導體產業的相互角力，台灣廠商在 2020 年獲得不錯的轉單效益，加上半導體是台灣發展六大核心戰略產業的重要關鍵之一等因素，半導體產業相對易獲市場資金青睞。

在生技產業部分，過去三年皆有 6 家以上的新上市櫃公司，2020 年雖僅 3 家新掛牌生技醫療公司，但已通過審議委員會審議之名單中還有 5 家屬生技醫療產業，顯示生技產業 IPO 實力不容小覷。

其次，大集團企業仍持續孵出小金雞，統計去年共有 7 家新上市櫃公司來自集團企業，包括：宏碁集團的智聯服務、泛晟德的達亞、威盛旗下的威鋒、矽創的昇佳電子、日電貿集團旗下的陞達科技、東碱集團的東典光電、訊舟集團的康全電訊。

徐聖忠指出，大集團旗下的子公司紛紛分拆掛牌，或推動轉投資公司上市櫃，在台灣集團企業中，掛牌籌資已是成熟的募資策略。

另外，因應 ESG 趨勢，有越來越多企業掛牌主動提供更多的 ESG 資訊，統計去年新掛牌的 30 家新上市櫃企業，有 2 家已編有企業社會責任報告書，有 19 家則是在公開說明書中。

而除了揭露依規定需揭露的 ESG 資訊之外，也在「其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊」項下補充說明公司在企業社會責任方面的具體行動，顯示在主管機關的持續鼓勵及推動下，ESG 議題已在台灣資本市場受到重視。